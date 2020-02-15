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丰年话节约
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-17 08:37

　　“今年，我市夏粮产量创历史第二高位，比上年增长10.1%。了不起！”昨日，93岁的樊晓雯举着放大镜认真读完《洛阳日报》，眯着眼睛笑了。

　　樊晓雯是我市粮食系统的离休老同志，虽然已过鲐背之年，但依然精神矍铄、耳聪目明。谈起粮食，她总有说不完的话。

　　1948年，在解放区豫西干校结业后，樊晓雯被分配到刚成立的洛阳行政公署财粮科工作，自此跟粮食打了一辈子交道。

　　20世纪50年代初，拖拉机厂、矿山机器厂等一大批重点项目布局洛阳，数以万计的建设者驰援洛阳。当时，放眼全国，各大城市由于人口剧增，粮食生产能力有限，收购完不成计划、销量急剧增加，出现了粮食供应危机。在此背景下，1953年，党中央发出了《关于实行粮食的计划收购与计划供应的决议》，取消粮食自由市场，实行“统购统销”。

　　“当时，城镇家庭每家一个粮本，粮食凭粮本、粮票定量供应。”樊晓雯说，什么人吃什么量，干什么活吃什么量，都有严格规定。比如，工人分特重体力、重体力、轻体力三等，大中学生分男生、女生，儿童也按照年龄划分等级。

　　不仅如此，粮食部门对粮票管理还有一套严密的制度。比如，市民出差、探亲要凭粮本去粮店取粮票，取几斤粮票，便从粮本里核减几斤粮食。到饭店吃饭、买点心，凡是粮食制品，必须有粮票才行，有人形象地将粮票比喻为“吃饭的护照”。

　　“过去，解决吃饭问题一直是党委的中心工作。”樊晓雯说，在困难年代，全国实行粮食低标准供应，大家勒紧裤腰带过日子，“忙时吃干，闲时吃稀”。

　　如今，粮票已经成为历史的记忆。对此，樊晓雯说，我们任何时候都不能忘记曾经历过的艰难困苦，都要倍加珍惜今天来之不易的幸福生活。

　　“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己的手上。”樊晓雯说，保障粮食安全是一个永恒课题，尽管我国粮食生产连年丰收，但始终要对粮食安全保持危机意识。我国人口基数大，如果每人浪费一点，总量将十分惊人，会对我国粮食生产带来较大压力。

　　樊晓雯表示，保障粮食安全，不仅要重视“开源”，加大供给，增强生产能力，更要重视“节流”，从源头上杜绝食物浪费。只有做好“开源节流”，我们国家的粮食安全才能更有保障，经济社会才能繁荣发展。（记者 孟山）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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