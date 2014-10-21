关于“制止餐饮浪费 培养节约习惯”的倡议书

“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”。勤俭节约是中华民族的传统美德，餐桌文明更是城市文明的缩影。

“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”。勤俭节约是中华民族的传统美德，餐桌文明更是城市文明的缩影。为深入贯彻习近平总书记关于坚决制止餐饮浪费行为的重要指示精神，杜绝“舌尖上的浪费”，在全社会营造“浪费可耻、节约为荣”的浓厚氛围，现发出如下倡议：

珍惜粮食，自觉加入光盘行动。厉行节约、反对浪费，坚持从我做起、从每一餐做起，做到吃光盘中餐、餐餐不剩饭，号召身边的人加入“光盘族”行列，让“光盘”成为社会风尚。牢固树立正确消费理念，点餐适量、剩菜打包，做文明用餐、珍惜粮食的倡导者和践行者，努力推动全社会形成文明、绿色、健康、节约的餐饮文化。

理性消费，养成健康生活方式。自觉摒弃“爱面子、讲排场、比阔气”的消费陋习，在商务宴请和婚丧嫁娶等红白喜事中，不铺张浪费、不大操大办。讲究科学饮食，注重膳食平衡，养成文明健康生活方式。各餐饮服务企业要积极推行“分餐制、公筷制、双筷制”，通过标明菜品分量、注明套餐适用人数、提供“半份菜”“小份菜”等服务方式，并主动提供环保打包服务，为消费者文明用餐提供便利。

率先示范，引领文明用餐新风尚。广大党员领导干部要以身作则、率先垂范，带头抵制餐饮浪费，杜绝“餐桌上的铺张”。各级文明单位、文明村镇、文明家庭及道德模范、最美洛阳人、身边好人等先进典型要发挥模范作用，推动形成文明节俭用餐的社会风尚。各级机关、学校、企事业单位食堂要运用大数据系统，精准计算用餐人数，科学进货、合理配餐，避免浪费。

加强宣传，营造厉行节约的社会氛围。各单位、各学校、各餐饮企业要自觉传承弘扬勤俭节约的传统美德，在食堂、饭店显著位置悬挂或摆放“节约食物、杜绝浪费”“适量点餐，剩餐打包”等宣传海报和提示牌，引导广大消费者树立科学饮食新理念，引导青少年消费者养成崇尚节约、厉行节约的良好习惯。各级新闻媒体要加强主题宣传，营造厉行节约、反对浪费的良好舆论氛围。

让我们一起行动起来，从自己做起、从现在做起、从点滴做起，自觉抵制餐饮浪费，积极倡导文明用餐，为进一步提升全国文明城市形象、助推副中心城市建设贡献自己的力量！

洛阳市文明办

洛阳市商务局

洛阳市市场监督管理局

2020年8月

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