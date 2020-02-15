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洛阳市委组织部发出倡议：崇尚勤俭节约 反对铺张浪费
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-17 16:53

　　今日，洛阳市委组织部发出“崇尚勤俭节约 反对铺张浪费”的倡议书，号召全市各级党组织和广大党员干部以身作则、争当表率，大力弘扬中华民族勤俭节约的优秀传统，引领和推动崇尚勤俭节约在全社会蔚然成风。

　　近日，习近平总书记在新华社《网民呼吁遏制餐饮环节“舌尖上的浪费”》的材料上作出重要批示，在全市各级党组织和广大党员干部中引发强烈反响。洛阳市委组织部发出倡议，广大党员干部要率先垂范，认真学习习近平总书记重要批示精神，做崇尚勤俭节约的践行者，从自我做起，从日常点滴做起，在家吃饭以“光盘”为荣，在外用餐以“剩宴”为耻，践行科学饮食新风尚。倡议书号召全市各级党组织积极行动，做制止铺张浪费的推动者，结合各单位职能、工作实际，通过开展宣传教育、政策讲解、督导检查等举措，切实发挥基层党组织战斗堡垒作用，持之以恒遏制“舌尖上的浪费”。“常行者至，恒做者成。”洛阳市委组织部号召全市各级党组织和广大党员要全力做好时代新风尚的践行者、推动者、弘扬者，积极引导和组织广大市民群众，通过承诺践诺、居民公约、典型引领等方法，进一步弘扬中华民族勤俭节约的传统美德，带动全社会人人崇尚勤俭节约、反对铺张浪费，为加快洛阳副中心城市建设贡献力量。（洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 王永周 李红磊）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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