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西工区邙岭路办事处李仕虹：听姥姥讲节约的故事
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-17 08:32

　　“说到勤俭节约，我就想到一个叫《姥说》的相声，同时也想到自己的姥姥。”昨日下午，西工区邙岭路办事处卫生计生办公室主任李仕虹在接受记者采访时说，其中“米饭粒粒念汗水，不惜粮食当自悔”的台词让她记忆犹新，也让她想起了姥姥的教导。

　　李仕虹说，小时候，她最喜欢坐在姥姥腿上听她讲故事。姥姥一边给她梳小辫儿，一边说：“很早很早以前，人们是不用种地的，天上每天都会掉下馒头、包子、油饼，想吃啥就吃啥……”

　　“那时候小，不知道姥姥是想通过这种方式教育我们。”李仕虹说，当时，她听得入迷，也很不理解，“我就问她，那后来天上为什么不下包子了？”

　　姥姥说，是因为人们太浪费了，不珍惜粮食，将吃不完的食物扔得到处都是，惹恼了天上的神仙。后来，神仙下凡送来种子，教人们种粮食，让大家知道粮食来之不易，要珍惜粮食。

　　至于姥姥讲的故事，长大之后的李仕虹当然知道那是编出来的，但姥姥教育她珍惜粮食的初衷，她牢牢记在心里，也将这样的启示传给了下一代。如今，她经常教育自己的孩子要养成勤俭节约的好习惯，在家吃饭不浪费，在外就餐要“光盘”。

　　“虽然姥姥编的是神话故事，但让我理解了生活的不易，懂得了粮食的珍贵。”李仕虹说，她会把“姥姥说”继续说下去，把姥姥留下的好家风传下去。（记者 李三旺 通讯员 白剑锋）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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