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共同承诺！洛阳餐饮行业“小餐桌带动大文明——光盘行动”启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-17 18:53

　　今天下午，由洛阳市市场监督管理局主办，市个体私营经济协会和市餐饮与饭店行业协会承办的全市餐饮行业“小餐桌带动大文明——光盘行动”正式启动，号召全体餐饮从业者杜绝餐饮浪费行为，切实培养节约习惯，全面营造浪费可耻、节约光荣的氛围。

　　活动现场，凯旋门、西工饭庄、东山宾馆等30家餐饮企业代表共同签订了“光盘行动倡议书”，表示将以实际行动倡导理性消费，践行“光盘行动”，并作出如下承诺：

　　加强行业自律，引领绿色餐饮

　　各县(市)区餐饮行业从业者要提升政治站位，引领绿色餐饮发展方向，打造节约型餐饮，倡导“厉行节约、反对浪费”的社会风尚，深入开展“光盘行动”，引导餐饮从业者采取有效措施，将制止餐饮浪费行为作为餐饮业常态化工作任务。

　　传承勤俭美德，珍惜劳动成果

　　各餐饮企业、个体工商户要积极传承中华民族优秀饮食文化和尊重劳动、珍惜粮食、勤俭节约的传统美德，大力弘扬勤俭节约、艰苦奋斗的崇高精神，积极倡导“文明就餐，杜绝浪费”的用餐文化，营造“节约光荣、浪费可耻”的良好氛围。

　　营造良好氛围，创建文明城市

　　围绕我市创建文明城市相关内容，通过张贴放置“光盘行动”“文明就餐，杜绝浪费”“一粥一饭，当思来处不易；半丝半缕，恒念物力维艰”“谁知盘中餐、粒粒皆辛苦”“历览前贤国与家，成由勤俭破由奢”等宣传标语、店内海报、视频、点餐提示等多种形式，营造文明用餐、浪费可耻、节约为荣的氛围。

　　创新经营理念，倡导光盘行动

　　倡导并践行餐桌文明，积极推行“分餐制、公筷制、双筷制”；主动提供“半份、半价”“小份、适价”服务方式；科学合理设计宴会菜单，调整菜品数量、份量；倡导“光盘行动”；带头不使用一次性餐具，提供环保打包服务。

　　坚持诚信守法，维护合法权益

　　自觉履行社会责任，严格遵守食品安全相关法律和标准规范。规范经营行为、明码标价、货真价实、诚实守信，维护好消费者合法权益。

　　引导理性消费，营造良好氛围

　　各餐饮企业、个体工商户要自觉做中华礼仪文化的宣传者、实践者、监督者，在餐厅摆放“节约食物、杜绝浪费”“适量点餐，剩餐打包”等提示牌或宣传画，引导广大消费者树立科学饮食新理念，引导消费者养成崇尚节约、厉行节约的良好习惯，自觉抵制铺张浪费，提倡绿色消费，珍惜粮食，注重膳食均衡，合理搭配菜品，不误导消费者超量点餐，共同营造良好的餐饮氛围。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 宋文辉 陈翔 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳]
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