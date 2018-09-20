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去年，洛阳11.89万人找到工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-01-29 09:42

　　去年，洛阳11.89万人找到工作

　　今日9时，2018年洛阳市重点民生实事完成情况就业创业专场新闻发布会举行。市人社局承担的新增城镇就业、农村劳动力转移就业、专业技术人员培养、在岗职工提升培训、创业担保贷款发放等重点民生实事任务全面超额完成。市人社局党组成员、副局长杨振风进行了现场发布。

　　2018年，我市新增城镇就业11.89万人，完成重点民生实事目标任务8.96万人的132.7%。其中，失业人员实现再就业2.03万人，完成目标任务1.79万人的113.4%；就业困难人员实现就业0.72万人，完成目标任务0.6万人的119.5%。

　　全面实施高校毕业生就业创业促进计划，面向社会公开聘任36名大学生就业指导师，为大学生提供个性化、专业化就业指导服务；认定就业见习单位59家，提供见习岗位1943个，拨付就业见习补贴126.17万元；发放家庭困难高校毕业生求职补贴10.65万元；实施“政府购岗行动”，通过购买基层公共管理和社会服务岗吸纳86名高校毕业生就业。

　　充分发挥各类公共就业服务平台的桥梁作用，扎实开展“就业援助月”专项行动，全年举办大型系列招聘会150余场次，参加用人单位6500余家，提供就业岗位8.6万个，达成就业意向4.6万人次。(洛报融媒记者 智慧 王妍 实习生 刘晓改 关勇 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳]
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