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洛阳市2018年度文化体育民生实事全部完成

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-29 09:04

市民在城市书房里看书 鲁博 摄

　　昨日上午，2018年洛阳市重点民生实事完成情况文化体育专场新闻发布会召开。组织市定惠民演出535场，新建、改建小游园50处，开展群众体育活动67次……全市2018年度文化体育民生实事全部完成。

　　组织市定惠民演出535场

　　市文化广电和旅游局党组副书记、局长胡大鹏介绍，2018年，我市坚持需求导向，积极推动公共文化产品和服务由“政府端菜”向“百姓点单”转变，让“文化大餐”更可口更丰盛。

　　●组织市定惠民演出535场，完成率101%。其中，“河洛百姓大舞台”完成60场，“百场公益性文化演出”完成400场，“欢乐进社区、欢乐进农村、欢乐进军营”完成20场，“周末剧场”完成50场，“高雅艺术走进基层”完成5场。

　　●放映公益电影38548场，完成率110%。去年8月起的“河洛欢歌”系列文化惠民演出活动，每周五、周六晚在市区8个广场同步进行，演出200余场，受益群众15万余人次。

　　建成乡镇(街道)综合文化服务中心187个

　　推进基层综合性文化服务中心建设，改善基层公共文化服务条件，助力脱贫攻坚和乡村振兴战略。

　　去年，全市共建设完成乡镇(街道)综合文化服务中心187个、行政村(社区)综合文化服务中心3053个，除征迁、常住人口偏少、居住分散或地处偏远无地可建的行政村或社区外，全部完成建设任务。

　　新建、改建小游园50处

　　市城市管理局党组成员、副局长刘明来介绍，自2016年以来，我市连续三年在中心城区开展小游园建设工作，共新建、改建游园150处，新增、改造公园绿地262万平方米，提升群众的生活满意度和幸福感。

　　●2018年，我市中心城区小游园项目建设共完成50处，其中洛龙区13处、涧西区11处、西工区8处、伊滨区5处、老城区4处、瀍河区4处、高新区3处、吉利区2处，新增公园绿地面积130万平方米，共完成投资2.37亿元。

　　●在建设过程中，我市注重完善游园功能，满足群众需求，提升城市品质。将游园建设与城市治脏、治乱、治差紧密结合，使游园在惠及更多百姓的同时，又解决了城市建设过程中产生的一些“死角”问题。见缝插绿，提质优绿，扩大了游园面积、增加了绿化覆盖面积，取得了良好效果。

兴洛湖城市驿站 刘冰 摄

　　为105个社区(行政村)安装体育健身器材

　　近年，我市逐年加大对体育健身场地设施的投入和建设力度，立足加强公共体育服务体系建设，增强市民体质、提高健康水平。市体育局副局长张荣华介绍，2018年，我市投入经费650余万元，采购了太空漫步机、象棋桌等群众喜闻乐见的体育健身器材。

　　●依托城市小游园建设，先后在洛龙区伊水游园、兴洛湖游园、孟津县河图公园等26个符合安装条件的游园(公园)安装体育健身器材25套、建设多功能运动场4个。

　　●做好行政村、社区体育健身器材安装工作，全年共为洛龙区龙祥社区、西工区丹城路社区等105个社区(行政村)安装体育健身器材105套。

　　●免费为94个贫困村、40个乡镇敬老院配备体育健身器材134套。

　　开展群众体育活动67次

　　去年，我市积极组队参加省十三运会比赛，取得社会组团体总分一等奖的成绩。

　　组织承办了第三届洛阳白云山杯中国围棋棋圣战、洛阳“牡丹杯”全国空竹交流大赛、首届龙行中原河南省全民龙舟大赛(洛阳站)暨2018洛阳第三届端午龙舟大赛等赛事，持续打造群众体育活动亮点和优质品牌。

　　以“全民健身日”和“全民健身月”活动为契机，开展了元旦长跑比赛、冬泳比赛、农民篮球赛等活动，全年共组织完成市级以上群众体育活动67次。(洛阳日报记者 王妍 智慧 实习生 刘晓改)
[ 责任编辑：马佳佳]
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