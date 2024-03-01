洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

正式进入汛期！洛阳市启动24小时值班值守
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.17 08:08

　　自15日起，我市正式进入汛期。市防汛抗旱指挥部办公室发布通知，要求各级各部门启动24小时值班值守，做好突发险情应急处置，确保全市平安度汛。

　　通知强调，各级各部门要充分认清今年我市防汛工作面临的复杂形势，立足防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾，严格落实以行政首长负责制为核心的各项防汛责任制。要强化值班值守，严格落实24小时领导带班和值班值守制度。要规范信息报送，密切关注天气形势和雨情、水情、险情、灾情、工情等发展变化，确保文电及时传递、信息畅通、指令畅达，及时发现、快速处置突发险情，切实保障人民群众生命财产安全。

　　连日来，我市各县区突出汛情推演、实战练兵，积极组织开展防汛抢险应急演练。伊川县以模拟伊河发生汛情为背景，模拟山洪灾害开展防汛抢险应急演练。汝阳县在北汝河上游组织单个课目练兵比武、组合应用联动救援，并开展防溺水宣传活动。洛龙区以伊河龙门石窟景区水位上涨为背景，进行汛情监视、河道巡查、人员疏散和除险加固等实训实操，确保消除盲角、补足短板，有效提升应对汛期灾害风险能力。（洛报融媒·洛阳网记者  郭旭光 通讯员 胡婷婷 刘仟仟）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    刘博在这儿，如果你也在找他，请点开
    刘博在这儿，如果你也在找他，请点开
    刘博在这儿，如果你也在找他，请点开
        “嗨呀，我到处打听，原来你真在这儿……”在北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院)伊滨院区神经...
  • ·闹钟响后，适当赖床更健康
  • ·药物也可能引起“帕金森”？
  • ·颈椎腰椎病患者年轻化 如何为脊柱减压
    		•
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
        您应该知道孟津区朝阳镇的魏家坡，但您听说过“魏坡·新序”吗？前不久，卫坡村拉开了“魏坡·新序”，以崭新...
  • ·花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
    		•  
    新闻排行
  • 点赞洛阳标杆！格力董事长董明珠一行...
  • 中航光电高端互连科技产业社区项目加...
  • 洛阳启动2024年全国助残日活动
  • 父亲借出钱后去世，儿子能成为“债主”吗
  • 洛阳明后两天高温 出门注意防晒
  • 洛阳钢制家具产业抢滩跨境电商“新蓝海”
  • 明天，河南队主场迎战武汉三镇队
  • 全国节能宣传周公共机构节能降碳专题...
  • 女子陷入泥潭中 消防队员用拉梯救人
  • 老城区第一小学新引进AI魔方系统
    		•
    百姓呼声
    临时停车位超时，顶格处罚200元不妥
    景华路长安路口22号街坊夜晚施工扰民
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    夏日美景

    五月花开

    结果了

    古法陶艺
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605