正式进入汛期！洛阳市启动24小时值班值守

自15日起，我市正式进入汛期。市防汛抗旱指挥部办公室发布通知，要求各级各部门启动24小时值班值守，做好突发险情应急处置，确保全市平安度汛。

自15日起，我市正式进入汛期。市防汛抗旱指挥部办公室发布通知，要求各级各部门启动24小时值班值守，做好突发险情应急处置，确保全市平安度汛。 自15日起，我市正式进入汛期。市防汛抗旱指挥部办公室发布通知，要求各级各部门启动24小时值班值守，做好突发险情应急处置，确保全市平安度汛。 通知强调，各级各部门要充分认清今年我市防汛工作面临的复杂形势，立足防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾，严格落实以行政首长负责制为核心的各项防汛责任制。要强化值班值守，严格落实24小时领导带班和值班值守制度。要规范信息报送，密切关注天气形势和雨情、水情、险情、灾情、工情等发展变化，确保文电及时传递、信息畅通、指令畅达，及时发现、快速处置突发险情，切实保障人民群众生命财产安全。 连日来，我市各县区突出汛情推演、实战练兵，积极组织开展防汛抢险应急演练。伊川县以模拟伊河发生汛情为背景，模拟山洪灾害开展防汛抢险应急演练。汝阳县在北汝河上游组织单个课目练兵比武、组合应用联动救援，并开展防溺水宣传活动。洛龙区以伊河龙门石窟景区水位上涨为背景，进行汛情监视、河道巡查、人员疏散和除险加固等实训实操，确保消除盲角、补足短板，有效提升应对汛期灾害风险能力。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 胡婷婷 刘仟仟）