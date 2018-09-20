【滚动】洛阳市2018年民生实事办理情况第四场发布会 聚焦医疗卫生

2018年，市卫健委牵头承担的四项重点民生实事全部圆满完成。28日10时30分，市卫生健康委党组书记、主任谢国玺通过新闻发布会对相关情况进行了介绍。

去年全市561万人签约家庭医生，您有吗？

2018年，市卫健委牵头承担的四项重点民生实事全部圆满完成。28日10时30分，市卫生健康委党组书记、主任谢国玺通过新闻发布会对相关情况进行了介绍。

为全面推进家庭医生签约服务工作，我市出台《洛阳市家庭医生签约服务实施方案》和《洛阳市家庭医生签约服务资金管理暂行办法》，进一步规范了我市签约服务工作及内涵。

同时，组织开展“走千家、进万户”活动，有效推动我市家庭医生签约服务向提质增效转变。积极推进家庭医生签约服务电子化和智能化，绝大部分县区实现电子化签约服务。

截至2018年12月底，全市共组建家庭医生团队2245个，签约服务覆盖人数达到561.17万，签约率为82.48%。其中，0-6岁儿童签约数为51.97万人；65岁以上老年人签约数为62.37万人；孕产妇签约数为4.8万人；高血压患者签约数为49.10万人；糖尿病患者签约数14.53万人；肺结核患者签约数3638人；严重精神障碍患者签约数2.67万人。农村建档立卡贫困人口签约数44.5万人，签约率为100%，实现签约服务全覆盖。

这些病在洛诊疗，享受省内或国内先进水平

为进一步改善我市农村地区村卫生室基础设施，提升村卫生室服务能力，2018年，市卫健委安排提升了150个村卫生室。市政府采取以奖代补形式，将村民家中的村卫生室搬出，由政府主导新建，村集体所有，无偿提供给村医使用，极大改善了我市农村居民的就医条件。村卫生室提升数量分别为：洛宁31个，嵩县18个，宜阳10个，汝阳15个，偃师19个，孟津25个，洛龙13个，伊滨16个，新安2个，栾川1个。

依托河科大一附院、市中心医院和河科大二附院3家医院，选择我市发病率排在前五位的心血管、脑血管、恶性肿瘤、呼吸系统、眼部疾病，我市成立了5个市级临床诊疗研究中心。

我市的重大疾病诊治能力显著增强，在疑难、危重病例诊疗方面达到省内或国内先进水平，满足人民群众就近享受高水平的医疗服务的需求，实现“小病不出村、常见病不出乡、大病不出县、疑难病不出市”的目标。

市中心医院率先组建了50张床位的洛阳市安宁疗护中心，市第一中医院建成安宁疗护示范病区，9个县(市)均开展安宁疗护试点，床位达254张，全方位、全生命周期保障人民群众身体健康。

洛阳这个国家区域医疗中心正在建设，首创国内医疗新技术

28日上午，洛阳市2018年民生实事办理情况第四场发布会举行，本场发布会聚焦医疗卫生领域民生实事。洛阳市卫生健康委党组成员、副主任廖明早介绍了河南省中医骨伤科国家区域医疗中心的建设情况。

2016年12月，河南省政府决定建设6个国家区域医疗中心，其中依托国家临床重点专科——洛阳正骨医院骨伤科建设河南省中医骨伤科国家区域医疗中心。

2018年完成的主要工作：一是签署省市支持洛阳正骨医院建设中医骨伤科国家区域医疗中心框架协议，明确了工作目标和任务。二是柔性引进了国家二级学会 常委以上级别的专家2人，即浙江大学医学院副院长、浙江大学组织工程中心欧阳宏伟教授和英国伦敦爱生德中医院院长柯松轩教授。三是研发开展了3项新技术， 达到国内先进水平，其中复杂创面皮肤牵张修复技术为国内首创。四是申报获批国家自然学科基金项目2项。五是医院先后被确定为国家中医药传承创新工程重点中 医医院建设项目单位、国家区域中医诊疗中心建设单位、国家骨科手术机器人应用中心创建单位、河南省骨伤临床医学研究中心、骨伤大数据分析与服务河南省工程 实验室、河南省骨科医疗器械工程技术研究中心。六是医院通过CARF国际康复医院三年期认证，成为全省首家通过该项认证的公立医疗机构。七是医院先后与中 国中医科学院骨伤科研究所、法国骨科协会签订合作协议，与河南中医药大学、河南省中医管理局签署了建设“河南中医药大学洛阳平乐正骨学院”框架协议。完成 了年度目标。

2019年，将继续开展国内领先新技术2—3项；引进国家长江学者等高层人才1—2名；申报国家级科研项目5项； 选拔10名优秀人才开展临床科研型人才培养，拓宽骨干力量国际视野；与天津市天津医院合作引进骨伤科研、技术平台，建立津豫骨伤科临床研究中心；推进河南 省肌骨超声培训基地建设，进一步推进区域中心科研、技术、管理水平的再提升。

新生儿免费筛查民生实事落实如何？看数字！

2018年，市妇联牵头承担的重点民生实事全部圆满完成。28日上午，洛阳市2018年民生实事办理情况第四场发布会举行，市妇联副主席高彩霞对相关情况进行了介绍。

提高妇女儿童健康保障水平，免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查、免费开展适龄妇女“两癌”筛查作为2018年省、市重点民生实事，是预防出生缺陷、提高人口素质的重大举措，是关心关爱女性健康、造福千万家庭的民心工程。

截至12月31日，全市累计进行免费产前超声筛查58899例，覆盖率为65.07%，超出省定目标20.07个百分点；免费血清学产前筛查62049 例，覆盖率为68.55%，超出省定目标23.55个百分点；免费新生儿“两病”筛查84604例，覆盖率为93.46%，超出省定目标3.46个百分 点；免费新生儿听力筛查84536例，覆盖率为93.39%，超出省定目标8.39个百分点。全市共完成适龄妇女宫颈癌筛查95260例，乳腺癌筛查 95836例，超额完成省定目标任务。

两筛：以政府购买服务方式，为符合条件的孕妇免费提供一次孕早期彩色超声筛查和一次孕中期血清学 筛查，为符合条件的新生儿免费提供一次“两病”筛查和一次听力筛查。通过实施民生实事，全市孕妇早中期产前筛查覆盖率达到45%，新生儿“两病”筛查率达 到90%、听力筛查率达到85%。

两癌：通过政府购买服务方式，选择符合条件的筛查服务机构，用5年时间对全市农村适龄妇女、纳入城市低保的适龄妇女免费开展一次宫颈癌、乳腺癌筛查。其中2018年完成筛查9.44万人。(洛报融媒记者 王妍 智慧 实习生 刘晓改 文/图)