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全国节能宣传周公共机构节能降碳专题宣传活动关注洛阳创新做法
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.17 08:14

　　国家税务总局洛阳市税务局入选2024—2026年度公共机构水效领跑者名单！昨日，2024年全国节能宣传周公共机构节能降碳专题宣传活动在洛阳举行。我市减排举措、创新做法获得关注。

　　本次活动以“绿色转型，节能攻坚”为主题，分为绿色同行、绿色转型、绿色践行3个篇章，通过新华网向全国公共机构线上直播。

　　低碳生活，唱响“同行”之歌

　　“绿水拂弦、青山泼墨” “绿色低碳的简约生活，浸染和谐共生的文明底色”……活动开场，来自洛阳理工学院的学生代表合唱公共机构节能歌曲《同行》，拉开了活动序幕。

　　风能、太阳能、化石能源不复存在，社会运转骤然停摆，广袤大地一片混沌破败……活动现场发布的公益宣传短片《珍惜能源 走向未来》，以地球视角切入，融合电影《流浪地球》中的硬核科幻场景，展现了“未来纪元”地球能源耗尽后的萧条景象。

　　黄渤、黄晓明、王一博、关晓彤等明星通过视频的形式发出倡议，号召大家珍惜资源、节约能源、保护环境，为建设清洁美丽世界贡献力量。

　　绿色发展，创新践行之举

　　“洛阳市以绿色节能科技为支撑，以13万平方米机关事业单位办公区为试点，积极探索合同能源管理，加快既有建筑及用能设备改造，每年可节省财政能源消耗支出约70万元……”活动现场，我市的创新举措被作为全省经验向全国推介。

　　市机关事务管理局有关负责人表示，该做法已被国家机关事务管理局评定为“十佳示范案例”，被国家发改委列入《公共机构能源费用托管服务实操指南》，取得了良好的经济效益、生态效益和社会效益。

　　“绿色转型是‘生态’之行，也是‘经济’之行，更是‘文化’之行。”国家机关事务管理局副局长和培林表示，各级公共机构要带头践行绿色低碳发展理念，大力倡导简约适度、文明健康的生活理念和消费方式，推广绿色低碳技术，壮大绿色低碳经济，为培育和发展新质生产力贡献力量。

　　节能减排，探索转型之路

　　水是生命之源、生产之要、生态之基。

　　“今年5月1日施行的《节水用水条例》是我国首部节水用水行政法规，它首次明确了机关事务管理部门节约用水管理职责。”活动现场，国家机关事务管理局节能司副司长汪雁发布了2024—2026年度公共机构水效领跑者名单，河南有6家单位入选，国家税务总局洛阳市税务局位列其中。

　　汪雁表示，公共机构水效领跑者是在节水型单位建设等的基础上，优中选优遴选出的节约用水标杆。各级各类公共机构要学习借鉴先进经验，积极开展水效对标达标行动，持续提升用水效率，助力节水型社会建设。

　　活动现场还发布了关于征集2024—2026年公共机构绿色低碳技术的通知。科技部机关服务局、内蒙古自治区机关事务管理局、同济大学、广州医科大学附属番禺中心医院分别围绕新能源新技术推广、节水护水等内容分享绿色转型经验。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 赵晨熹）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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