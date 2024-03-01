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洛阳两家企业获评国家级“单项冠军”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.17 08:15

　　记者昨日从市工信局获悉，第八批国家级制造业单项冠军企业名单日前发布，我市两家企业上榜。

　　其中，凭借矿井提升机产品，中信重工机械股份有限公司又一次获评“单项冠军”。这是中信重工继在2016年以矿物磨机产品入选全国首批制造业单项冠军企业名单，并于2020年通过复核后，又一次夺得该项荣誉。中信重工目前拥有国家首批认定的国家级企业技术中心、矿山重型装备行业首个企业国家重点实验室、重型装备行业首个国家工业设计中心等创新载体，形成了国内领先、全球稀缺的高端重型机械加工制造能力，在大型铸锻件、大型齿轮、大型铆焊件、综合加工制造及复杂精密件加工能力等方面世界领先。

　　凭借无机非金属医用制氧分子筛产品入选此次名单的洛阳建龙微纳新材料股份有限公司，长期专注于无机非金属多孔晶体材料分子筛吸附剂相关产品的研发、生产、销售及技术服务，是国内吸附类分子筛行业领军企业。该企业制氧分子筛在国内市场占有率位居第一，国际市场占有率处于领先地位，多种分子筛产品已在深冷空分制氧、变压吸附制氧、天然气分离与净化等领域的多套大型装置上突破垄断，实现国产化替代。

　　制造业单项冠军企业是指长期专注于制造业某些细分产品市场，生产技术或工艺国际领先，单项产品市场占有率位居全球或国内前列的企业。上榜企业代表着各自领域细分行业的最高水平和最强市场实力，是制造业发展的领头雁、排头兵，被寄予助力实体经济发展、代表国家参与全球竞争的厚望。

　　加上此次入选的企业，截至目前，我市已拥有国家级制造业单项冠军企业7家。后续，我市将强化培育，继续积极引导企业专注细分领域，加强研发创新，掌握核心竞争力，通过加快形成培育新质生产力、壮大发展新动能，加速推动全市产业高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 王鹏)

　　洛阳目前已拥有的国家级制造业单项冠军企业名单

　　中国一拖集团有限公司(大中型拖拉机)

　　中信重工机械股份有限公司(矿物磨机)

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司(钨钼金属选采、冶炼、深加工产品)

　　洛阳涧光特种装备股份有限公司(石油焦密闭除焦系统)

　　中航光电股份有限公司(特种连接器)

　　中信重工机械股份有限公司(矿井提升机)

　　洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(无机非金属医用制氧分子筛)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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