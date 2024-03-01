第48个国际博物馆日 洛阳多家博物馆推出精彩活动

明天恰逢第48个国际博物馆日，我市多家博物馆、纪念馆将推出一系列精彩活动，感兴趣的您不妨去看看吧。

明天恰逢第48个国际博物馆日，我市多家博物馆、纪念馆将推出一系列精彩活动，感兴趣的您不妨去看看吧。 明天恰逢第48个国际博物馆日，我市多家博物馆、纪念馆将推出一系列精彩活动，感兴趣的您不妨去看看吧。 特色专题展览 除基本陈列外，各博物馆、纪念馆积极与外部机构合作，推出不少特色专题展览。 洛阳博物馆 琳琅万象——东莞市博物馆藏清代外销精品文物展 隋唐大运河文化博物馆 广州定制——广州博物馆藏清代中国外销纹章瓷展 洛阳古墓博物馆 洮水·陶魂——临洮史前彩陶文化特展 洛阳周公庙博物馆 纸落生花——王飞剪纸艺术展 八路军驻洛办事处纪念馆 战争与和平——军盔收藏展 三彩艺术博物馆 小手画三彩——全国第十二届儿童三彩釉画手稿展 趣味社教研学 今年国际博物馆日的主题是“博物馆致力于教育和研究”，为此，各博物馆、纪念馆围绕主题开展丰富多彩的趣味社教研学活动。您可关注各博物馆、纪念馆官方微信公众号报名参与。 二里头夏都遗址博物馆 “我在夏博修文物”研学活动 内容：陶器修复体验 定鼎门遗址博物馆 “大国工匠定鼎处一战成诗扬威时”公益研学 内容：通过沉浸式活动，增强孩子们的文化自信 洛阳古墓博物馆 “古墓寻龙记”研学活动 内容：根据线索寻找博物馆内16条“龙”的踪迹，感受龙文化的演变 洛阳周公庙博物馆 1.“周公之治礼乐其亨”社会教育课程 内容：围绕周公所制定的礼乐、宗法制度，帮助青少年了解分封制的内涵及其作用 2.“兴古礼，少年强，抒胸臆，国运昌”12岁成童礼 内容：通过传统仪式，让孩子们体会成长的含义 八路军驻洛办事处纪念馆 “跟着书本去旅行体验红色河洛游径”沉浸式主题研学活动 内容：让孩子们了解革命的艰难曲折，传承红色精神 洛阳考古博物馆 “瓦当屋檐之下的东方浪漫”研学活动 内容：带领孩子们认识瓦当，了解中国古建筑 中共洛阳组诞生地纪念馆 “帽”美入画研学活动 内容：手工彩绘草帽 新安县千唐志斋博物馆 “写好中国字做好中国人”专题研学 内容：墓志书法讲解、传拓体验、手势舞表演等 下一页 尾页 [1] [2]