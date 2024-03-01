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打造“洛阳宿”品牌 提升城市民宿品质
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.17 08:14

　　近日，洛阳市城市民宿行业协会举行运营管理专题培训，邀请专家和业内人士就非遗进民宿、OTA平台(在线旅游服务平台)引流获客技巧、新媒体平台拓客营销等内容，同参加培训的民宿负责人进行分享。

　　针对非遗赋能民宿发展，洛阳职业技术学院副教授秦爱花说，民宿需要从了解洛阳非遗名录、梳理非遗资源入手，分析主要客群需求、确定非遗项目；通过建筑装修营造与非遗项目契合的氛围，展示非遗相关元素及科普资料；持续开展非遗活动，为游客提供非遗技艺的文化体验。

　　“注重内容营销，讲好民宿故事。”抖音-洛阳酒旅行业客户经理校俊龙说，应在新媒体平台立体式、全方位推广城市民宿品牌，提升网络热度，力促品牌出圈，做好“民宿+”特色文章，擦亮本土特色民宿品牌。

　　对于如何借助平台获客，携程华南大区培训负责人、携程酒店“程长营”金牌讲师王栋梁认为，民宿主可通过OTA平台、网络分享等渠道获客，通过分享民宿的地址、环境、房间布置、价格、服务，以及进行线上交流互动来引客聚客、精准营销。

　　今年3月，市商务局牵头成立了洛阳城市民宿行业协会，制定了《洛阳城市民宿评定办法》，评选并公布了18家首批“洛阳宿”，其中60%的民宿推出非遗、汉服、古筝表演、书画创作等文化体验项目，在丰富消费场景的同时，提升了洛阳城市民宿的品牌辨识度。

　　市商务局相关负责人表示，城市民宿是展示城市文化和传递城市温度的重要窗口，打造“洛阳宿”品牌是提升洛阳城市形象、扩大城市品牌影响力的一项重要举措。下一步，我市将启动新一轮“洛阳宿”评选，制定等级评定标准，通过融合发展不断提升“洛阳宿”品质和内涵，持续扩大“洛阳宿”品牌知名度和影响力。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 张会娟)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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