洛阳市2018年度教育民生实事全部完成

昨日上午，2018年洛阳市重点民生实事完成情况教育专场新闻发布会召开。记者从发布会上获悉，农村义务教育寄宿制学校建设、农村教师补充、“全面改薄”项目等全市教育领域重点民生实事全部完成。

昨日上午，2018年洛阳市重点民生实事完成情况教育专场新闻发布会召开。记者从发布会上获悉，农村义务教育寄宿制学校建设、农村教师补充、“全面改薄”项目等全市教育领域重点民生实事全部完成。

新建、改扩建农村寄宿制学校114所

近年，我市通过“全面改薄”等工作，促进了义务教育均衡发展。由于历史原因，农村尤其是贫困地区办学条件差，优质资源短缺，教育质量亟须提升。

市教育局局长宋义林介绍，2018年，我市加大投入力度，从硬件、师资等方面加强农村寄宿制学校建设。截至目前，我市9个县(市)已有农村寄宿制学校501所，基本实现了每个乡镇至少新建、改扩建1至3所标准化寄宿制小学，每3万人设1所寄宿制初中的目标，偏远山区教学点和寄宿制学校办学条件明显改善，教师工资待遇逐步提高，教育质量稳步提升。

●投入约7.84亿元，新建、改扩建农村寄宿制学校114所，新增校舍面积约45万平方米，新增寄宿生约3.3万名，极大改善了农村中小学寄宿条件和办学条件。

●全面落实乡村教师生活补助和乡镇工作补贴政策，在乡村教师生活补助的基础上，按照不低于40%的标准提高农村寄宿制学校教师生活补助，对在农村寄宿制学校担任班主任的教师，按不低于80%的标准给予补助。

●将寄宿生课间加餐提升为营养午餐，保证学生充足的能量和营养摄入。栾川等县在营养午餐的基础上又实施了“蛋奶”工程，即在不降低膳食标准、不增加生活费用的前提下，县财政负担让每个农村学生每天吃上一个鸡蛋、喝上一包牛奶。

全市2422所中小学全部达标

“全面改薄”是聚焦贫困地区义务教育发展、保障教育公平的重大决策。2018年是“全面改薄”五年规划的收官之年。这一年，全市义务教育2422所中小学(含教学点1342个)全部达到了办学“20条底线要求”，达标率100%，实现了义务教育均衡发展全覆盖，提前两年完成了省定教育均衡创建任务。

●为90所中小学校建设教学及辅助用房、学生宿舍、食堂、厕所、运动场地等,其中包括偃师市10所、孟津县8所、新安县4所、栾川县3所、嵩县8所、汝阳县10所、宜阳县23所、洛宁县8所、伊川县16所。

●为190所中小学校配备课桌椅、教学实验仪器设备、音体美器材、图书、多媒体远程教学设备、学生用床等设施设备，配置率达100%，其中包括栾川县9所、嵩县123所、汝阳县10所、宜阳县47所、洛宁县1所。校舍类项目学校实际完成104所，完成率达115.56%；装备类项目学校实际完成225所，完成率达118.42%，超额完成年度目标任务。

1225名特岗教师全部补充到农村学校或教学点

2018年，我市加大农村教师补充力度，实际招聘特岗教师1225名，超出计划425人。这些教师全部补充到农村学校或教学点，有效解决了我市农村学校教师短缺问题。

●在学历层次提高方面，与2008年相比，2018年我市农村学校小学教师高学历率由48.95%提高到79.31%，初中教师的高学历率由43.51%提高到63.94%。

●在解决农村学校教师学科结构失衡的问题上，实施“特岗计划”以来，我市共为农村学校招聘体育教师821名，占总数的7.79%；音乐教师877名，占总数的8.32%；美术教师788名，占总数的7.48%；英语教师2419名，占总数的22.95%。目前，90%以上农村学校都能开齐开足国家规定的课程。

普惠性幼儿园达767所

2018年是我市实施《学前教育三期行动计划》的第二年，去年截至年底，全市新建、改扩建76所幼儿园项目全部完工。

新建、改扩建这些幼儿园，实际增加学位12385个，完成年度任务的124%，提前实现了我市学前三年毛入园率90%的目标，高出全省平均水平3.55个百分点。

全市注册的独立建制幼儿园共计1264所(另有农村小学附属幼儿园699所)，在园幼儿262703名。其中，普惠性幼儿园认定767所，普惠性幼儿园在园人数192257人，普惠性学位占比达73.2%。

累计资助困难学生431228人次

2018年，市教育局依托各县“省职业教育精准脱贫培训基地”，超额完成省下达的培训任务，共培训“建档立卡”贫困户学员789名，全市职业类学校共完成各级各类职业培训15302人。累计资助各学段家庭经济困难学生431228人次，累计金额3.1亿多元，其中建档立卡贫困户家庭学生208420人次，资助金额1亿多元。

平乐正骨学院教学基地下半年开建

昨日，记者从2018年洛阳市重点民生实事完成情况教育专场新闻发布会获悉，我市积极统筹规划支持在洛高校发展，其中，河南中医药大学平乐正骨学院教学基地今年下半年将开工建设。

据介绍，河南中医药大学平乐正骨学院教学基地新征地500亩，一期投资3.6亿元。

2018年，我市积极推进在洛高校发展，洛阳职业技术学院新校区新征地1230亩，投资26亿元迁建，今年年底部分院系将进驻。此外，我市还编制了河南林业职业学院新校区建设和搬迁方案，谋划了洛阳文化旅游职业学院。

2018年，我市还在洛阳理工学院、洛阳职业技术学院、洛阳科技职业学院各投资100万元，支持学校开设机器人工程和技术专业，建设实训基地；投资180万元推进洛阳职业技术学院的护理专业建设洛阳市职业教育示范性特色专业。(洛阳日报记者 常书香 李三旺)