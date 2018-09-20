【滚动】洛阳市2018年民生实事办理情况首场新闻发布会聚焦脱贫攻坚

民生无小事，枝叶总关情。2018年年初，市委、市政府坚持以人民为中心的发展理念，从群众最关心、最直接、最现实的利益问题入手，集中梳理并向群众承诺办好涵盖脱贫攻坚、教育、文化体育、医疗卫生、就业创业、社会保障、公共安全、城建交通、住房改善、环境保护、便民等11个方面59项96件具体工作，进一步增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

民生无小事，枝叶总关情。2018年年初，市委、市政府坚持以人民为中心的发展理念，从群众最关心、最直接、最现实的利益问题入手，集中梳理并向群众承诺办好涵盖脱贫攻坚、教育、文化体育、医疗卫生、就业创业、社会保障、公共安全、城建交通、住房改善、环境保护、便民等11个方面59项96件具体工作，进一步增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

2018年已经过去，11个领域的重点民生实事落实情况如何？按照市委、市政府工作部署，市政府新闻办今日起将逐项召开新闻发布会，通报民生实事办理完成情况。今天上午9时，首场新闻发布会在市政府新闻发布厅举行，重点向全市人民发布2018年全市脱贫攻坚领域民生实事完成情况。现在，洛报融媒记者白云飞、申利超已经抵达发布会现场，他们将通过多种渠道，全程播报新闻发布会实况。敬请关注。

各位朋友，首场新闻发布会刚刚开始。按照安排，市扶贫办、市发改委、市残联等3家单位将分别通报脱贫攻坚、易地扶贫搬迁、贫困重度失能残疾人集中托养中心建设三项工作。参加今天新闻发布会的相关部门负责人有：市扶贫办副主任汪旭霞、市发改委党组成员杨智坤、市残联副理事长张国美等。

【2018年脱贫攻坚领域民生实事任务清单】

1.实现11万贫困人口稳定脱贫。确保栾川、洛宁、宜阳、伊川实现整体脱贫。

2.完成全市20304名贫困人口易地搬迁任务。

3.加大1个深度贫困县(嵩县)和206个深度贫困村交通、水利等基础设施和教育、医疗、文化、体育、广播电视、宽带等公共服务设施建设投入力度，确保2018年年底前实现全覆盖，切实打赢产业扶贫、易地扶贫搬迁、基础设施、转移就业、社会保障5场攻坚战，确保深度贫困地区贫困群众如期脱贫。持续提升农村地区供电能力和供电质量，完成6个贫困县和206个深度贫困村的电网改造升级。

4.在有脱贫任务的乡镇建设110个托养中心，到2018年年底，符合条件的重度失能残疾人基本实现集中托养全覆盖。

【第一项：通报2018年脱贫攻坚推进情况】

发布人：市扶贫办副主任汪旭霞

>>>全市2018年度减贫目标任务如期完成

2018年，全市实现11.74万农村贫困人口脱贫、277个贫困村退出，超额完成年初10.65万人、272个贫困村的年度目标任务。2018年计划退出的栾川、洛宁、宜阳、伊川4个贫困县已通过市级初审，有望如期脱贫摘帽。截止2018年底，全市已经累计脱贫606个贫困村、41.74万贫困人口，贫困发生率由2013年底的9.1%下降到2018年底的1.58%。

>>>聚焦群众增收，打好四场硬仗

2018年，聚焦贫困群众稳定增收，我市全力打好产业扶贫、就业创业扶贫、生态扶贫、金融扶贫“四场硬仗”，着力促进贫困群众增收。

(1)打好产业扶贫硬仗，实施产业项目1055个

2018年，全市投入资金6.26亿，实施产业项目1055个，带动贫困户8.35万户。建设23个沟域经济示范区，带动贫困村42个、贫困群众2.09万人。发展特色种植业基地597个、畜牧养殖业742个、设施农业52个。建设扶贫产业基地1483个、扶贫车间247个。建成光伏扶贫总装机容量224.67MW，覆盖贫困村500个，带动贫困群众3.8万户。220个村发展成为旅游扶贫重点村，4万余名贫困群众从中受益。

(2)打好就业创业扶贫硬仗，贫困劳动力转移就业17.33万人

去年，我市在全市农村建成1154个公共就业信息发布平台，通过新闻媒体、微信群等及时发布就业信息。深入开展“培训进乡村”活动，免费为贫困家庭劳动力提供技能培训。全市实现贫困劳动力转移就业17.33万人，开展贫困劳动力培训1.8万人，“雨露计划”培训4.16万人，开发公益性岗位1.6万个，贫困家庭就业率达96.8%。

(3)打好生态扶贫硬仗，选续聘生态护林员2284人

2018年，我市强力推进生态补偿、国土绿化、生态产业等扶贫举措。选续聘生态护林员2284人，贫困群众实现“山上就业、家门口脱贫”。

(4)打好金融扶贫硬仗，发放小额信贷22.25亿元

2018年，全市建成乡级金融服务站137个，村级金融服务部2593个，2018年全市发放小额信贷22.25亿元，历年累计贷款39.37亿元，带动贫困户7.75万户。推广栾川普惠金融模式，将银行开到农民家门口，山区农民足不出村就能办理转账、生活缴费等金融业务。

>>>聚焦提升保障水平，实施“六大行动”

贫困地区发展欠账多，最直观的是公共服务差距大。聚焦提升保障水平，统筹推动健康扶贫、教育扶贫、扶贫助残、易地扶贫搬迁、危房改造清零、扶贫扶志“六大行动”。

(1)健康扶贫：贫困群众基本医疗保险实现全覆盖

2018年，我市开展健康扶贫行动。贫困群众基本医疗保险实现全覆盖，看病享受先诊疗后付费和一站式就医结算服务。对50个乡镇卫生院、150个村卫生室基础设施进行提升，所有贫困村均有标准化村卫生室和合格乡村医生执业。

(2)教育扶贫：新建改扩建农村寄宿制学校114所

去年，我市开展教育扶贫行动，实现贫困学生接受教育保障和资助政策全覆盖，全年发放各类资助资金3.1亿元。新建改扩建农村寄宿制学校114所、幼儿园76所，为263所贫困地区中小学改善办学条件，为农村学校招聘特岗教师1225人。

(3)扶贫助残：完成4197户残疾人家庭无障碍改造工作

去年，我市开展扶贫助残行动，实施残疾人证入户办理“清零”活动，累计办证4.2万个。完成4197户残疾人家庭无障碍改造工作，实施残疾人精准康复服务5.7万人。

(4)易地扶贫搬迁行动由发改委通报。

(5)危房改造：完成危房改造8548户

去年，我市开展危房改造清零行动，2018年全市完成危房改造8548户，4个拟脱贫县实现全部危房清零。

(6)扶贫扶志：培育贫困村创业致富带头人3397人

2018年，我市开展扶贫扶志行动，灵活采用生产奖补、劳动补助等机制，大力培育贫困群众自力更生、自主脱贫意识，培育贫困村创业致富带头人3397人，带动近8万名贫困群众脱贫致富。

>>>聚焦夯实脱贫基础，实施“四项工程”

基础设施建设是脱贫攻坚的先导工程。聚焦夯实脱贫基础，加快实施交通扶贫、水利扶贫、电网升级和网络扶贫、环境整治“四项工程”。

交通扶贫工程。新建、改建农村公路979公里、桥梁1013延米，728个贫困村道路硬化全部完成。

水利扶贫工程。投入资金3.22亿元实施安全饮水巩固提升工程，惠及506个村、3.15万户、11.57万人。

电网升级和网络扶贫工程，投资5.41亿元，完成全市6个贫困县、225个深度贫困村和31个易地扶贫搬迁安置点配套电网建设、改造工程，贫困户户通电率、贫困村通动力电率均达到100%。实现所有贫困村4G和光纤全覆盖。基本形成覆盖农村的电商网状服务体系。

环境整治工程，积极推进垃圾分类、污水处理、厕所革命、庭院整治等10项重点工作，以“六改一增”为抓手，改善提升户容户貌和生活条件。

【第二项：通报2018年度易地扶贫搬迁情况】

发布人：市发改委党组成员杨智坤

>>>创新脱贫举措，攻克坚中之坚

脱贫攻坚越往后，难度越大。针对深度贫困和特殊贫困群众的脱贫问题，我市也采取了一系列超常规举措，坚决啃下脱贫攻坚“硬骨头”。

(1)聚焦深度贫困，在深度贫困村投资4.45亿元

2018年，我市聚焦深度贫困，加大交通、水利等基础设施和教育、医疗、文化、体育等公共服务设施的政策倾斜力度，集中力量攻坚克难，全年投入各类扶贫资金5.87亿元用于支持深度贫困县嵩县；全面实施贫困村整体提升工程，在深度贫困村投资4.45亿元、实施扶贫项目1123个。

(2)聚焦特殊群体，实现低保标准和脱贫标准“两线合一”

2018年，我市聚焦特殊群体，针对贫困老年人、重度残疾人、重病患者等特困群体，实现低保标准和脱贫标准“两线合一”，累计民政兜底保障贫困群众9.9万人，27.33万名贫困人口纳入城乡居民养老保险覆盖范围。

(3)聚焦平衡推进，在1302个非贫困村实施1753个项目

去年，我市聚焦平衡推进。加大对非贫困县非贫困村贫困人口的投入支持力度，全市筹措资金2.54亿元用于非贫困县，在1302个非贫困村实施1753个项目；安排帮扶单位、党员干部对有贫困人口的非贫困村及贫困户实施定点帮扶全覆盖。

(4)推出创新举措，医疗再保险报销11.66万人次

去年，我市推出创新举措。建立医疗再保险机制，全年累计报销11.66万人次，切实减轻贫困群众医疗负担。建立社会帮扶机制。实施社会化产业扶贫“金果树工程”，实施项目757个；实施社会化公益扶贫“爱心圆梦工程”，实施项目4224个。

(5)深化“一转三推进”，以作风攻坚促脱贫攻坚

2018年，我市深化“一转三推进”。深入开展“九个一”大走访等工作，持续转变作风，开展集中宣讲活动近1200场，走访贫困户12.4万余户、非贫困户66万余户，向群众提供致富信息16.7万条。同时，优化考核减负增效，整合脱贫成效考核、党政正职履行脱贫攻坚责任、行业部门考核，考核由每年两次调整为每年一次，市级不再开展第三方评估工作，切实减轻基层负担。

>>>2018年，全市实现“十三五”易地扶贫搬迁圆满收官

十三五伊始，市委市政府确定了“十三五”期间易地扶贫搬迁“五年任务、三年完成”的总体目标。近年，我市围绕打通要搬谁、搬哪去、怎么建、稳得住、咋致富、生活好“6个关键环节”，抓住精准确定搬迁对象、科学编制搬迁规划、规范安置点建设、推动配套设施全覆盖、积极拓宽就业渠道、着力营造良好的生产生活环境“6项重点任务”，统筹谋划、协调推进，形成了安置区生产发展、生活幸福和迁出区生态修复、资源再利用的“双赢格局”，探索出了一条符合国家政策、符合洛阳实际、符合群众意愿的易地扶贫搬迁新路子，实现了“搬得出、稳得住、有事做、能致富”的目标。

2018年，全市圆满完成了国家下达的20497人搬迁任务，其中嵩县搬迁11236人，栾川县搬迁2811人，汝阳县搬迁2352人，洛宁县搬迁1746人，新安县搬迁1621人，宜阳县搬迁731人。至此，“十三五”期间国家下达我市的59480人的易地扶贫搬迁目标任务已提前全部完成。2018年全国易地扶贫搬迁现场观摩会在我市进行。

【第三项：通报贫困重度失能残疾人托养中心建设情况】

发布人：市残联副理事长张国美

>>>2018年，全市建成残疾人托养中心116个

残疾人托养中心建设是市委、市政府高度重视的一项民生工程，是帮助残疾 人脱贫致富的重要手段和措施。为把好事办好、实事办实，在托养中心建设过程中，市残联按照“试点先行、逐步推广、全面实施”的“三步走”发展思路，分类实 施，全力推进。2018年5月底前，全市建设残疾人托养中心116个，确保每个有脱贫攻坚任务的乡镇都建成一个托养中心。其中伊川县14个、偃师市7个、 嵩县16个、新安县11个、孟津县10个、宜阳县14个、洛宁县16个、栾川县14个、汝阳县14个。依托敬老院、养老机构改扩建80个，依托卫生院改扩 建5个，新建31个。设置托养床位2208张，已实现入住1003人。目前，全市116个残疾人托养中心运行规范，入住人员不断增加，保障效益已经显现。

刚刚过去的2018年，全市脱贫攻坚取得重大决定性成就，河洛山乡11.74万农村贫困人口脱贫，277个贫困村退出，20497名山区群众搬新家、过新年，栾川、宜阳、洛宁、伊川4个贫困县经市级初审，有望如期脱贫摘帽。

2019年是决胜全面小康的关键一年。新的一年，新的出发。市委十一届九次全体(扩大)会议吹响“整体脱贫、稳定脱贫”的冲锋号。只要聚焦精准、苦干实干，我们一定能兑现庄严的承诺，一定能实现历史的跨越。

本次发布会到此结束，谢谢大家。