洛阳市应急管理研究中心揭牌

昨日，市应急管理局与河南科技大学签订战略合作协议，同时洛阳市应急管理研究中心揭牌成立。 昨日，市应急管理局与河南科技大学签订战略合作协议，同时洛阳市应急管理研究中心揭牌成立。 新成立的洛阳市应急管理研究中心，将立足应急管理高端智库定位，在智库建设、理论科研、标准制定、试点示范、宣教培训等方面广泛开展合作。双方还将围绕平台建设、科技创新、人才培养等方面开展深入合作，组织专业调查研究，积极参与安全生产标准制修订，精准治理安全生产风险，更好服务保障全市经济社会高质量发展。 市应急管理局主要负责人表示，应急管理体系和能力现代化离不开科技创新支撑。下一步，研究中心将发挥河南科技大学在粮食安全、公共安全管理、突发事件应急管理等方面的科研优势，持续深化产、学、研、用融合，建设高水平科研创新基地，实现校地优势互补、资源共享、合作共赢，推动安全治理模式向事前预防转型，全面提升全市本质安全水平。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 刘仟仟)