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洛阳市民生实事交出“2018成绩单” 共完成91件具体工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-28 08:30

　　编者按

　　民生无小事，枝叶总关情。2018年年初，市委、市政府进一步树牢以人民为中心的发展理念，从群众最关心、最直接、最现实的利益问题入手，集中梳理并公开承诺办好涵盖脱贫攻坚、教育、文化体育、医疗卫生等11个方面59项96件民生实事，进一步增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。按照市委、市政府工作部署，市政府新闻办从27日起举行系列新闻发布会，向人民群众发布民生实事办理完成情况。洛阳日报今起开设《瞄准群众所需所急所盼提升百姓获得感幸福感——盘点2018民生实事“成绩单”》专版、专栏，跟踪报道民生实事办理情况。敬请关注。

　　2018年，我市确定了11个领域59项96件重点民生实事。记者日前从市政府督查室获悉，截至2018年12月31日，共完成91件具体民生实事。（相关报道请点击>>>洛阳市2018年度减贫目标任务如期完成>>>洛阳市2018年度教育民生实事全部完成

　　2018年，市委、市政府继续从全市人民最关心、最直接、最现实的利益问题入手，集中办好关系群众切身利益的重点民生实事。当年3月，我市下发《2018年洛阳市重点民生实事工作方案》，对具体工作和重点任务进行分解，明确了牵头单位、责任单位和协办单位，细化了时间节点任务。我市2018年重点民生实事涵盖脱贫攻坚、教育、文化体育、医疗卫生、就业创业、社会保障、公共安全、城建交通、住房改善、环境保护、便民等11个领域，都有明确的指标任务。

　　民生工作无小事，群众利益大于天。我市各级各相关部门把保障和改善民生作为执政为民的根本要求、构建公共服务体系的重要支撑，带着责任、带着感情，回应群众殷切期盼，强力推进民生实事的落实。《2018年洛阳市重点民生实事工作方案》印发后，市相关部门立即制订具体实施计划，把任务压实到各级领导、具体部门和责任人，排出了时间表、绘制了“路线图”。督查部门把各项民生实事列入重点督查范围，将日常监督与抽查暗访相结合，全程跟踪督办，定期进行公布，确保顺利推进。在落实过程中，各相关部门把问题想在前面，严防“便民”变成“扰民”，赢得了广大群众的理解和支持。

　　在有脱贫任务的乡镇建设110个托养中心，是我市2018年重点民生实事的目标任务之一。截至2018年年底，实际建成托养中心116个，有690名符合条件的残疾人入住。类似这样超额完成任务的工作还有很多：2018年，我市实际招聘特岗教师1225人，超出计划425人；计划完成在岗职工提升培训6.5万人，实际完成84821人等。

　　记者同时获悉，在2018年我市重点民生实事中，有5件具体民生实事未如期完成。其中，城市物联网消防远程监控系统建设、空气优良天数2件由于上级政策或考核指标发生变化，属不可抗拒因素导致无法完成。其余3件民生实事因前期谋划不深不细、推进实施不到位等，未能如期完成，分别是：餐厨废弃物处理工程建设、801钢材市场疏解外迁工作、滨河北路海棠路过街天桥建设工作。我市已对相关牵头责任单位进行了通报批评。（洛阳日报记者 李三旺）
[ 责任编辑：马佳佳]
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