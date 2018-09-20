【滚动】2018年洛阳市重点民生实事完成情况教育专题新闻发布会

今天上午10时30分，洛阳市人民政府新闻办公室将在洛阳市新闻发布厅，召开2018年洛阳市重点民生实事完成情况教育专题新闻发布会。

今天上午10时30分，洛阳市人民政府新闻办公室将在洛阳市新闻发布厅，召开2018年洛阳市重点民生实事完成情况教育专题新闻发布会。

洛报融媒记者李三旺、常书香目前已经抵达发布会现场，他们将在这里通过多种渠道，全程为广大市民播报新闻发布会情况。

记者刚刚从发布会现场得到消息，今天的发布会将发布5项内容，分别是：

1.农村义务教育寄宿制学校建设情况；

2.第三期学前教育行动计划实施情况；

3.全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件情况；

4.农村教师补充情况；

5.在洛高校重点学科建设推进情况。

参加今天新闻发布会的相关部门负责人有：洛阳市教育局局长宋义林，洛阳市教育局副局长介建中，洛阳市教育局副局长贾长河，洛阳市教育局副调研员李振龙。新闻发布会由洛阳市委宣传部外宣办主任赵鲜赤主持。

【2018年教育领域民生实事任务清单】

1.加强农村义务教育寄宿制学校建设，新建寄宿制学校11所，改扩建103所。

2.实施第三期学前教育行动计划，扩大学前教育普惠性资源，新建幼儿园30所，改扩建46所，新增10000个幼儿学位。

3.全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。为90所中小学校建设教学及辅助用房、学生宿舍、食堂、厕所、运动场地等。为190所中小学校配备课桌椅、教学实验仪器设备、音体美器材、图书、多媒体远程教学设备、学生用床等设施设备。

4.加大农村教师补充力度，进一步扩大“特岗计划”实施规模。招聘特岗教师800名。培养农村全科教师免费师范生250名(其中，省级免费师范生100名、市级免费师范生150名)。

5.支持在洛高校重点学科建设，提升在洛高校内涵建设、人才培养质量和服务地方经济能力。推动河南科技大学的27个学科、洛阳师范学院的8个学科、洛阳理工学院的5个学科申报成为省重点学科。

>>>整合使用近8亿元资金改善农村中小学寄宿条件和办学条件

2018年整合使用各类资金近8亿元，新建、改扩建农村寄宿制学校114所，新增校舍面积约45万平方米，新增加寄宿生约3.3万人，极大改善了农村中小学寄宿条件和办学条件。同时，把寄宿生课间加餐提升为营养午餐，保证学生充足的能量和营养摄入。各寄宿制学校因地制宜，优化校园人文环境，加强对寄宿学生安全和心理教育，定期开展家访活动，设置亲情联系电话，重视校园文化的育人功能，促进寄宿学生身心健康。

目前，我市9县(市)已有农村寄宿制学校506所，基本实现了每个乡镇至少新建、改扩建1-3所标准化寄宿制小学，每3万人设1所寄宿制初中的目标。

>>>全市特岗教师达10542人

目前，全市已招聘特岗教师10542人，服务于近800所农村学校或教学点。有效解决了我市农村学校教师极度短缺的问题，改善了农村学校教师队伍年龄结构、学历结构、知识结构和学科结构，较好保证了农村学校新进教师的质量。在学历层次提高方面，2018年与2008年相比，我市农村学校小学教师高学历率由48.95%提高到79.31%，初中教师的高学历率由43.51%提高到63.94%。在解决农村学校教师学科结构失衡的问题上，实施特岗计划以来，我市共为农村学校招聘体育教师821人，占总数的7.79%，音乐教师877名，占总数的8.32%，美术教师788名，占总数的7.48%，英语教师2419名，占总数的22.95%。目前，90%以上的农村学校都能开齐开足国家规定的课程。

>>>2018年资助困难学生431228人次，累计金额超3亿元

市教育局把教育扶贫工作作为一项重要的政治任务来抓，依托各县“省职业教育精准脱贫培训基地”，超额完成省下达的培训任务，共培训“建档立卡”贫困家庭学员789人，全市职业类学校共完成各级各类职业培训15302人。做好贫困学生资助，坚持精确识别，精准资助，精细管理，确保资助政策落实到最贫困家庭学生身上。2018年累计资助各学段家庭经济困难学生431228人次，累计金额3.1亿多元，其中建档立卡家庭学生208420人次，资助金额1亿多元。

【2018年加强农村义务教育寄宿制学校建设情况介绍】

>>>新建、改扩建寄宿制学校114所

(1)2018年，我市投入约7.84亿元，新建、改扩建寄宿制学校114所，新增校舍面积约45万平方米，新增寄宿生约3.3万人，极大改善了农村中小学寄宿条件和办学条件。

(2)配足配齐教师。2018年全市新招录1225名特岗教师，全部到农村义务教育学校任教，服务412所农村寄宿制中小学校。同时，通过政府购买服务方式为寄宿制学校配足配齐生活服务人员。

(3)提高教师工资待遇。全面落实乡村教师生活补助和乡镇工作补贴政策；并在乡村教师生活补助的基础上，按照不低于40%的标准提高农村寄宿制学校教师生活补助，对在农村寄宿制学校担任班主任的教师，按不低于80%的标准给予补助。

(4)注重学生营养改善。将寄宿生课间加餐提升为营养午餐，保证学生充足的能量和营养摄入。栾川等县在营养午餐的基础上又实施了“蛋奶”工程，即在不降低膳食标准、不增加生活费用的前提下，县财政负担让每个农村学生每天喝上一包牛奶、吃上一个鸡蛋。

(5)注重心灵关爱。各寄宿制学校因地制宜，优化校园人文环境，加强对寄宿学生和留守儿童的安全、心理教育，定期开展家访活动，设置亲情联系电话，重视校园文化的育人功能，促进寄宿学生身心健康。

>>>全市新建、改扩建幼儿园76所

截至2018年底，全市新建、改扩建的76所幼儿园项目全部完工。其中，城市区新建改扩建12所：涧西区3所、西工区1所、老城区1所、吉利区1所、洛龙区1所、高新区2所、伊滨区3所；县(市)区及乡镇新建改扩建幼儿园64所：偃师市6所、孟津县6所、新安县2所、宜阳县8所、伊川县6所、汝阳县14所、嵩县18所、栾川县1所、洛宁县3所)，投资金额达到1.39亿以上。实际增加学位12385个，完成年度任务的124%。提前实现了我市学前三年毛入园率90%的目标，高出全省平均水平3.55个百分点。

>>>全市普惠性幼儿园达767所

全市注册的独立建制幼儿园共计1264所(另有农村小学附属幼儿园699所)，在园幼儿262703人。普惠性幼儿园认定767所，普惠性幼儿园占比达60.9%，普惠性幼儿园在园人数192257人，普惠性学位占比达73.2%。

>>>栾川等县实施了“蛋奶”工程

2018年，我市将寄宿生课间加餐提升为营养午餐，保证学生充足的能量和营养摄入。栾川等县在营养午餐的基础上又实施了“蛋奶”工程，即在不降低膳食标准、不增加生活费用的前提下，县财政负担让每个农村学生每天喝上一包牛奶、吃上一个鸡蛋。

>>>我市9个县(市)已有农村寄宿制学校501所

目前，我市9个县(市)已有农村寄宿制学校501所，基本实现了每个乡镇至少新建、改扩建1-3所标准化寄宿制小学，每3万人设1所寄宿制初中的目标，我市偏远山区教学点和寄宿制学校办学条件明显改善，教师工资待遇逐步提高，教育质量稳步提升，人民群众的教育获得感和幸福感不断提升。

>>>90所中小学校实现“全面改薄”

2018年是“全面改薄”五年规划的收官之年，我市为90所中小学校建设教学及辅助用房、学生宿舍、食堂、厕所、运动场地等,其中有：偃师市大口镇中心小学等10所学校、孟津县白鹤镇第二小学等8所学校、新安县洛新区中心小学等4所学校、栾川县合峪镇庙湾交通希望小学等3所学校、嵩县大坪乡竹园小学等8所学校、汝阳县蔡店乡第一初级中学等10所学校、宜阳县锦屏镇黄龙庙小学等23所学校、洛宁县城郊乡崛山中学等8所学校、伊川县鸦岭乡楼子头小学等16所学校。

>>>190所学校配齐配备教学设备

190所中小学校配备课桌椅、教学实验仪器设备、音体美器材、图书、多媒体远程教学设备、学生用床等设施设备，配置率100%，其中有：栾川县白土镇初级中学等9所学校，嵩县白河镇实验学校等123所学校、汝阳县蔡店乡老庄小学等10所学校、宜阳县城关镇第一初级中学等47所学校、洛宁县思源实验学校1所学校。校舍类项目学校实际完成104所，完成率115.56%；装备类项目学校实际完成225所，完成率118.42%，超额完成了年度目标任务。

>>>全市义务教育2422所中小学全部达标

“全面改薄”使我市县市区义务教育薄弱学校基本办学条件得到了极大改善，全市义务教育2422所中小学(含教学点1342个)全部达到了办学“20条底线要求”，达标率100%。实现了义务教育均衡发展全覆盖，提前两年完成了省定教育均衡创建任务。

>>>完成40个省级重点学科的创建目标

河南科技大学有管理学类的工商管理、管理科学与工程，经济学类的应用经济学，法学类的马克思主义理论，文学类的外国语言文学、理学类的数学、物理学、化学、生物学、生态学，工学类的仪器科学与技术、材料科学与工程、冶金工程、动力工程及工程热物理、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与技术、农业工程、食品科学与工程、农学类的作物学、园艺学、畜牧学、兽医学，医学类的基础医学、临床医学、药学等七大类27个学科；

洛阳师范学院有文学类的中国语言文学、理学类的生物化学与分子生物学、数学、物理学，法学类的马克思主义基本原理，教育学类教育学原理，管理学类的旅游管理等五大类8个学科；

洛阳理工学院有文学类的中国古典文献学，工学类的机械设计制造及其自动化、材料学、控制理论与控制工程、岩土工程等两大类5个学科。通过创建省级重点学科，提升了高校的学术水平和服务地方经济及产业发展的能力。

>>>实训基地建设加快

我市在洛阳理工学院、洛阳职业技术学院、洛阳科技职业学院各投资100万元，支持学校开设机器人工程和技术专业，建设实训基地。投资180万元推进洛阳职业技术学院的护理专业建设洛阳市职业教育示范性特色专业。

>>>“河南中医药大学洛阳平乐正骨学院教学基地”一期下半年开工

积极统筹规划支持在洛高校发展。洛阳职业技术学院新校区新征地1230亩，投资26亿元迁建，近期开工，年底部分院系入驻。 “河南中医药大学洛阳平乐正骨学院教学基地”新征地500亩，一期投资3.6亿元， 2019年下半年开工建设。编制了河南林业职业学院新校区建设和搬迁方案，谋划了洛阳文化旅游职业学院。

>>>合作办学步伐加快

积极开展对外合作办学。2018年，推进河南科技大学与俄罗斯托木斯克理工大学、澳大利亚科廷大学，洛阳师范学院与马来西亚城市大学、白俄罗斯国立师范大学，洛阳理工学院与爱尔兰阿斯隆理工学院、俄罗斯科斯特罗马国立大学合作办学，拓宽国际视野，强化国际交流，提高人才质量，培养现代复合型人才。

【结束语】

刚刚过去的2018年，我市坚持以人民为中心办教育、发展教育，持续破解人民群众对优质教育需求与教育发展不平衡不充分的矛盾，一些制约教育事业发展的热点、难点问题提到一定的解决，教育生态得到持续好转。

2019年，全市教育系统将在市委、市政府的坚强领导下，紧紧围绕“9+2”工作布局和“四高一强一率先”奋斗目标，突出立德树人根本任务，抓实“树牢现代发展理念、推进综合改革、加强队伍建设、夯实基层基础、促进公平公正、强化党的建设”六项重点工作，把握重大机遇，务实担当作为，从人民利益出发，回应群众殷切期盼，实现办好人民满意的教育、教育质量和发展水平的新提升。

本次发布会到此结束，谢谢大家。(洛报融媒记者 李三旺 常书香)