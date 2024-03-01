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2024年全国节能宣传周公共机构节能降碳专题宣传活动在洛举行 和培林、张敏出席并致辞
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.17 08:13

　　昨日，2024年全国节能宣传周公共机构节能降碳专题宣传活动在我市举行，以“绿色转型，节能攻坚”为主题，综合运用线上和线下多种宣传手段，创新开展公共机构节能降碳宣传教育活动。

　　国家机关事务管理局副局长和培林、副省长张敏出席并致辞。国家机关事务管理局节能司司长朱呈义，国家发展改革委环资司二级巡视员宋常青，水利部全国节水办副主任刘金梅，中国文联机关服务局局长肖世革，省委副秘书长、省机关事务管理局局长、省接待办主任刘延军，以及部分中央国家机关和省(区、市)机关事务管理部门有关负责同志，市领导张玉杰参加活动。

　　和培林在致辞中说，我国经济社会发展已进入加快绿色化、低碳化的高质量发展阶段。绿色转型是“生态”之行，各级机关事务管理部门要带头践行绿色低碳发展理念，贯彻落实“碳达峰十大行动”，大力倡导简约适度、文明健康的生活理念和消费方式。绿色转型是“经济”之行，要发挥公共机构示范引领作用，在绿色低碳技术和市场化机制运用方面勇于创新、走在前列，助力新质生产力和绿色低碳经济发展。绿色转型更是“文化”之行，要从中国传统文化土壤中寻求情感认同，持续提升节能宣传工作实效，厚植勤俭节约文化底色，推动绿色低碳转型再上新台阶。

　　张敏在致辞中表示，近年来，河南省深入贯彻习近平生态文明思想，将“绿色低碳转型战略”列入全省“十大战略”总体布局，坚定不移走生态优先、节约集约、绿色低碳发展之路。全省各级公共机构充分发挥示范引领作用，持续开展新技术推广应用，成功创建11家国家级能效领跑者、12家国家级水效领跑者、7家国家级绿色低碳公共机构、198家国家级节约型公共机构示范单位。河南省将进一步提升公共机构节能工作水平，高标准完成绿色转型目标任务，高质量发挥绿色转型示范引领作用，高水平营造绿色转型文化氛围，努力打造节能降碳“河南样板”。

　　活动现场发布了公益宣传短片《珍惜能源走向未来》、2024—2026年度公共机构水效领跑者名单，以及关于“2024年公共机构节能主题优秀剧本和故事征集活动”“征集2024—2026年公共机构绿色低碳技术”等通知。科技部机关服务局等单位代表分享绿色转型经验做法，生态环境部机关党委等围绕绿色出行等主题进行视频展播。国家税务总局洛阳市税务局入选2024—2026年度公共机构水效领跑者名单。

　　5月13日至19日是第34个全国节能宣传周，今年的主题是“绿色转型，节能攻坚”。本次活动由国家机关事务管理局、中国文学艺术界联合会、河南省政府主办，并通过新华网向全国公共机构线上直播。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 赵晨熹)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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