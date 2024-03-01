集中抓好“4+2”阶段性重点工作——二论不断开创洛阳“三农”工作新局面

越是重点越要抓在手上！

越是重点越要抓在手上！

在市委农村工作会议暨全市乡村振兴观摩推进会上，市委书记江凌强调要集中抓好“4+2”阶段性重点工作，并提出要把发展富民产业摆在突出位置，高度重视就业增收，持续改善农村人居环境，加强和创新基层治理，搞活农村金融，明确了下一步的“施工图”，彰显出久久为功、更上层楼的决心，必将推动我市乡村振兴精准发力、换挡提速。

牵牛要牵牛鼻子，打蛇打在七寸上。乡村财力、物力、人力有限，啃下“三农”这块现代化建设中最难啃的硬骨头，不能“大水漫灌”，不能眉毛胡子一把抓，只有把功夫下到点上，抓在关键处，才能“落一子而满盘活”。近3年来，洛阳选准小切口，破题大文章，创造性以“151”工作举措统领全局，以“4+2”重点工作发力破局，加速让乡村振兴成为实景。综观今日洛阳，农业更强了，绿色杂粮、中药材、优质林果均超百万亩，牛羊饲养量逾49万头、158万只，建成7个民宿集群，带动农民增收跑赢全国平均水平；农村更美了，以供排水一体化为突破口，同步推进“厕所革命”、生活垃圾分类处理，让农村净起来、绿起来；农民更富了，完成“订单式”培训32.67万人，更多农民吃上了香喷喷的“技能饭”……锚定重点、精准发力，一幅洛阳版的“富春山居图”徐徐铺展，分外动人！

入之愈深，其进愈难，而其见愈奇。这次会议围绕抓好“4+2”阶段性重点工作，就富民产业、就业增收、人居环境、基层治理、农村金融等再作深入部署，体现的是久久为功、持续发力，也必将让乡村振兴工作抓得更精准、更具体、更深入。

发展富民产业是筑牢基石。洛阳不乏新安县磁涧镇大粒樱桃一亩收入五六万元的创富故事，也有栾川县“东有莫干山、西有老君山”民宿品牌的崛起传说，但特色产业还不强、规模还不大、质效还不高，工商资本也比较缺乏。没有产业的支撑，乡村就没有前途。我们要选准产业定位，做大产业规模，加大涉农招商力度，引导工商资本下乡，完善联动带农机制，有效带动农民增收。

重视就业增收是夯实支柱。伊川县高山镇开展护坡、顶管等技术培训，叫响“伊川护坡工”等品牌；汝阳县陶营镇开展焊工、叉车等技能培训，就业农民人均月增收6000元……农民增收靠务工，更靠技能。当前经济下行压力增大，就业机会减少，我们要精准分析市场用工需求，注重依托劳务公司、龙头企业，利用乡里中心平台，开展技能培训，让更多农民实现技能就业、技能增收。

改善人居环境是强化支撑。供排水一体化问题不解决，改善农村人居环境就是一句空话。尽管农村供排水一体化建设大头落地，但部分县城供排水一体化建设收尾不彻底，有的县区铺设污水管网没有与户厕衔接，农村人居环境整治缺乏长效管护机制。我们要持续改善农村人居环境，以城乡供排水一体化为牵引，统筹推动厕所革命、垃圾处理和村容村貌提升，多措并举做好运营“后半篇文章”。

同理，治理是乡村振兴的前提，一个村治理不行，工作很难搞好，我们要扎实抓好“五星”支部创建，深入开展“三清两建”，建好用好乡里中心，实现乡村的有效治理。金融是农村经济的“血液”，没有贷款、保险前头开路，后面兜底，现代农业很难搞起来，我们要以信用体系建设为突破口，鼓励金融机构开发特色金融产品，为乡村振兴注入更多“金融活水”。

扭住牛鼻子、抓在关键处，大胆闯、大胆干，就不愁乡村不振兴。“看准了就抓紧干”，重点突破、以点带面、奋力奔跑，定能跑出洛阳乡村振兴的“加速度”！(洛平)