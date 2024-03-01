100多只黄胸鹀现身孟津黄河湿地 系世界“极危物种”

孟夏草木长，候鸟迁飞忙。16日，洛报融媒记者从孟津黄河湿地保护区获悉，科研监测人员日前在保护区核心区监测到了100余只世界“极危”物种、国家一级保护鸟类黄胸鹀。

孟夏草木长，候鸟迁飞忙。16日，洛报融媒记者从孟津黄河湿地保护区获悉，科研监测人员日前在保护区核心区监测到了100余只世界“极危”物种、国家一级保护鸟类黄胸鹀。

黄胸鹀属雀形目鹀科鸟类，别称“禾花雀”，属小型鸣禽，声音悦耳动听，上体栗色具黑色纵纹，下体鲜黄色，极具观赏性。

黄胸鹀在孟津黄河湿地保护区属于过境鸟，黄河湿地良好的生态环境、充足的食物来源引得这些珍稀鸟类在此栖息停留，之后它们会继续向北迁徙。

近年来，随着孟津黄河湿地生态环境持续向好，黄胸鹀已成为这里的“常客”，每年候鸟迁徙季都能见到百只左右，最多的一次科研人员监测到了236只，国内罕见。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 郭准 马朝红 白珮珮 文/图）