一日往返郑洛许！铁路部门加开“商超旅游列车”

16日，洛报融媒记者从洛阳铁路部门获悉，5月17日至19日、5月24日至26日、5月31日至6月2日，中国铁路郑州局集团有限公司计划每日加开郑洛许普速临客列车。

16日，洛报融媒记者从洛阳铁路部门获悉，5月17日至19日、5月24日至26日、5月31日至6月2日，中国铁路郑州局集团有限公司计划每日加开郑洛许普速临客列车。

具体来说，加开郑州站—许昌站K5371次、许昌站—洛阳站K5376/7次、洛阳站—许昌站K5378/5次、许昌站—郑州站K5374次“商超旅游”普速临客列车4趟，其中K5376/7次、K5378/5次全程票价32.5元，K5371次、K5374次全程票价14.5元，方便旅客前往郑州、洛阳、许昌等城市购物游玩。

随着今年河南省旅游市场持续升温，“古都赏花”“文化旅游”“商超打卡”等新型旅游方式成为游客热门选择，人们前往郑州、洛阳、许昌等地游玩的意愿也愈发强烈。此次加开的4趟“商超旅游列车”具有票价低廉、当日往返等特点，其中许昌站—洛阳站K5376/7次、洛阳站—许昌站K5378/5次途经郑州、洛阳、许昌等城市，全程运行时间不到3小时，为旅客提供当日往返或周末打卡等不同出行选择。

铁路部门还将加强与列车开行属地交通、文旅部门沟通协调，做好各种交通工具无缝接驳，细化落实服务措施，提供全程引导及重点旅客一站式对接服务。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李华 吕婉冰 文/图)