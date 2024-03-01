在上阳宫可以领证啦！洛阳市首个婚姻登记户外颁证基地试运行

在上阳宫可以领证啦！16日，洛阳市首个婚姻登记户外颁证基地——西工区民政局婚姻登记处上阳宫颁证台试运行。

在上阳宫可以领证啦！16日，洛阳市首个婚姻登记户外颁证基地——西工区民政局婚姻登记处上阳宫颁证台试运行。

洛报融媒记者在现场看到，颁证台位于上阳宫观风门东侧，东连廊内场。颁奖台后方，设置有大红喜字、红灯笼和精致的插花。背景板上有“执子之手，与子偕老”“喜结连理”字样，喜庆氛围十足。

西工区民政局婚姻登记处负责人介绍，今年全市民政工作会议提出，要创新婚姻管理服务，发挥洛阳市文旅资源优势，创新婚姻登记服务供给形式，引导婚姻登记进景区，探索婚旅融合。下一步，西工区民政局将在上阳宫设置结婚登记窗口，新人经提前预约，工作人员可在上阳宫为新人现场办证、颁证。

历史的上阳宫始建于唐高宗上元二年(公元675年)，唐高宗命司农卿韦弘机修建了上阳宫。今天的上阳宫复原了唐代上阳宫最具代表性的四组建筑：观风殿、甘露殿、客省院和洞元堂。上阳宫园区布局依照《洛阳名园记》“湖园”理念设计，呈现因时而变的造园艺术效果，木落而群峰出，四时不同而景物皆好。池、亭、花木，形成波光倒影，相映成趣的园林建筑艺术氛围，塑造了动与静的园林艺术意境。园区空间形态遵循建筑自然生态，与周边景观共同构建“皇家苑囿”的古典氛围，使建筑、水系、园林相互渗透、和谐共融。

上阳宫工作人员介绍，上阳宫一步一景，吸引许多新人前来打卡，目前每月有二三百对新人来上阳宫拍摄婚纱照。

值得一提的是，目前结婚登记可“跨省通办”，一方或双方户籍在河南省内的婚姻当事人，凭双方户口簿、身份证，可在省内任一婚姻登记机关均可办理结婚登记。双方均非河南省户籍的婚姻当事人，可凭一方有效居住证和双方户口簿、身份证，在居住证发放地婚姻登记机关办理，或者自行选择在一方常住户口所在地办理结婚登记。

需要在上阳宫领证的新人，可拨打西工区民政局婚姻登记处电话63285601进行预约。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 温茜 文/图）