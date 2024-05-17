当前位置： 新闻中心   新闻 | 图片 | 洛阳
洛阳田野寻宝记：这份沧桑，让人如此难忘！
 

　　在洛阳的田野与山川之间，散落着无数珍贵的文物，它们如同历史的低语者，默默地承载着这片土地上曾经的辉煌与岁月的沧桑。

　　从古朴雄伟的建筑，到隐藏于密林深处的遗址，从诉说着生死轮回的历代墓葬，到镌刻着功德伟业的石刻碑铭，它们让洛阳成为了一个广阔无垠的露天博物馆，每一处，都是洛阳厚重文化积淀的生动证明。让我们走出传统的馆舍，踏上这片神奇的土地，来一场穿梭千年的时光旅行……

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
来源： 洛阳网    2024-05-17 08:06 [ 责任编辑：崔利利 ] 返回洛阳网首页>>
热点图片
版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605