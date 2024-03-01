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聚焦10个重点领域 洛阳部署安全生产“大排查、大执法、大督查”行动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.20 20:56

　　聚焦10个重点领域，涉及117家景区、51处全国重点文物保护单位……20日，洛阳市安全生产“大排查、大执法、大督查”行动工作推进会召开，总结大排查阶段工作开展情况，安排部署大执法、大督查阶段重点工作，进一步压实责任，防范遏制生产安全事故发生。

　　大排查阶段，洛阳市聚焦道路交通、文保单位、景区景点、高层建筑等10个重点领域，开展了地毯式、拉网式大排查行动。排查涉及117家景区，51处全国重点文物保护单位，375家医疗卫生机构等区域，为下一阶段的大执法、大督查工作开展奠定了坚实基础。

　　“大执法阶段从5月21日持续至5月31日，将突出本行业领域的重点和薄弱环节，组织各县区开展异地交叉执法检查。”洛阳市安委办有关负责人表示，执法过程中，将加大对重点场所、重点管理领域的检查力度及频次，强化行刑衔接工作机制，对发现的安全生产违法违规行为迅速查处或向有关部门移交，严厉打击安全生产各类违法行为，切实保障人民群众生命财产安全。

　　据悉，大督查阶段从5月25日持续至6月5日，洛阳市安委会相关检查组将重点对县区和行业开展督导检查，重点督察履职不到位、排查走过场等情况，确保压力传导到位，责任落实到位，隐患整改到位。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图 通讯员 刘仟仟）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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