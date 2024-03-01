1757对！“5·20”当天，洛阳这些新人喜结良缘

因“5·20”谐音“我爱你”，5月20日，许多新人选择在这天领取结婚证，每年“5·20”成为登记高峰日。记者从洛阳市民政局获悉，当日，洛阳市各县区婚姻登记处迎来了结婚登记小高峰。
因“5·20”谐音“我爱你”，5月20日，许多新人选择在这天领取结婚证，每年“5·20”成为登记高峰日。记者从洛阳市民政局获悉，当日，洛阳市各县区婚姻登记处迎来了结婚登记小高峰。
因“5·20”谐音“我爱你”，5月20日，许多新人选择在这天领取结婚证，每年“5·20”成为登记高峰日。记者从洛阳市民政局获悉，当日，洛阳市各县区婚姻登记处迎来了结婚登记小高峰。
洛阳市民政局提供的数据显示，截至20日17时30分，各县区共办理结婚登记1757对，其中伊川县数量最多，达到230对，之后是宜阳县，达到198对。
20日早上，记者在洛阳市西工区民政局婚姻登记处看到，还不到上班时间，新人们就在婚姻登记处楼下排起了长队。
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