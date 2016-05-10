洛阳市2018年度医疗卫生民生实事全部完成

昨日上午，2018年洛阳市重点民生实事完成情况医疗卫生专场新闻发布会召开。记者从发布会上获悉，提高妇女儿童健康保障水平、建设临床诊疗研究中心等全市医疗卫生领域重点民生实事全部完成。

家庭医生服务签约 鲁博 摄

昨日上午，2018年洛阳市重点民生实事完成情况医疗卫生专场新闻发布会召开。记者从发布会上获悉，提高妇女儿童健康保障水平、建设临床诊疗研究中心等全市医疗卫生领域重点民生实事全部完成。

“两病”“两癌”筛查超额完成省定任务

妇女和儿童健康，关乎人口素质的提升。市妇联副主席高彩霞介绍，2018年，在深入宣传提升免费筛查知晓率的基础上，通过逐户排查，我市对服务对象进行跟踪服务，及时提醒服务对象在筛查有效期内到医疗机构进行筛查，力争达到应筛尽筛。

●“两病”筛查：以政府购买服务方式，为符合条件的孕妇免费提供一次孕早期彩色超声筛查和一次孕中期血清学筛查，为符合条件的新生儿免费提供一次“两病”筛查和一次听力筛查。2018年，全市孕妇早中期产前筛查覆盖率达到45%；新生儿“两病”筛查覆盖率达93.46%，超出省定目标3.46个百分点；新生儿听力筛查覆盖率达93.39%，超出省定目标8.39个百分点。

●“两癌”筛查：通过政府购买服务方式，选择符合条件的筛查服务机构，用5年时间对全市农村适龄妇女、纳入城市低保的适龄妇女免费开展一次宫颈癌、乳腺癌筛查。2018年，全市共完成宫颈癌筛查95260例，乳腺癌筛查95836例，超额完成省定目标任务。

提升150所村卫生室基础设施

村卫生室担负着农村常见病、多发病的一般诊疗及基本公共卫生服务。市卫健委党组书记、主任谢国玺介绍，2018年，我市出台《洛阳市村卫生室基础设施提升方案》，计划利用5年时间，每年安排提升150个村卫生室。

●2018年，我市已按计划提升150个村卫生室基础设施，将乡村医生自住房性质的村卫生室全部转为政府举办、集体所有、村医使用的标准化村卫生室，市政府采取以奖代补形式，按照每所村卫生室3万元的标准，给予所在县(市)区一次性奖励补贴。其中，洛宁县31个，嵩县18个，宜阳县10个，汝阳县15个，偃师市19个，孟津县25个，洛龙区13个，伊滨区16个，新安县2个，栾川县1个。

●近年，我市争取上级项目资金2116万元，采购诊断桌椅、观察床、治疗台等设备配备村卫生室，村卫生室就医人次明显上升。2018年，有1008万人次农村居民在村卫生室就诊。

孟津县城关镇卫生院化验室 梅占国 摄

成立5个临床诊疗研究中心

长期以来，我市三级医院分科较细，不利于诊疗水平提高，也给病人诊治带来很多麻烦。谢国玺介绍，为进一步提升医疗机构的整体医疗水平，2018年，我市启动临床诊疗研究中心建设工作。

●2018年，我市成立5个临床诊疗研究中心，分别是：依托市中心医院成立的市肿瘤临床诊疗研究中心、市眼部疾病临床诊疗研究中心，依托河科大一附院成立的市心血管疾病临床诊疗研究中心、市呼吸系统疾病临床诊疗研究中心，依托河科大二附院成立的市脑血管疾病临床诊疗研究中心。

●我市重大疾病诊治能力显著增强，在疑难、危重病例诊疗方面达到省内或国内先进水平，实现“小病不出村、常见病不出乡、大病不出县、疑难病不出市”的目标。

县级安宁疗护示范病区床位达254张

2017年10月,我市被确定为国家五个安宁疗护试点城市之一。市卫健委调研员谢春秋介绍，安宁疗护旨在通过控制痛苦和不适症状，帮助疾病终末期或老年患者有尊严地离世，也可大大减轻患者家庭的经济负担。

●2018年，我市在市中心医院组建了50张床位的洛阳市安宁疗护中心，在市第一中医院设立了10张床位的安宁疗护示范病区，在9家县级二级医疗机构设立了安宁疗护示范病区，床位达254张。

●我市从事安宁疗护工作的医师75人，护理人员124人。安宁疗护(中心)病区设施温馨，配置关怀室、配膳室、沐浴室、谈心室、家属抚慰室、康复训练室、活动室等功能区，已累计收冶病人1686人次。(洛阳日报记者 智慧 王妍 通讯员 杨珂 耿梅)