王城公园连片的高山牡丹盛开

昨日，王城公园动物园的猴山上，一只刚出生的猕猴宝宝依偎在妈妈怀中，不时露出小脑袋，瞪大眼睛向外张望，可爱的模样引得不少游客驻足、拍照。

昨日，王城公园动物园的猴山上，一只刚出生的猕猴宝宝依偎在妈妈怀中，不时露出小脑袋，瞪大眼睛向外张望，可爱的模样引得不少游客驻足、拍照。

王城公园动物园副园长刘兆阳告诉《洛阳晚报》记者，这是只刚出生不到一周的猕猴宝宝，目前它还比较依赖妈妈，一天中的大部分时间都会在妈妈怀里度过。等再过几周，它就会在妈妈身边活动。

“灵长类动物的发情期一般在秋冬季，在次年的3月底至5月，陆续有猴宝宝出生，此时也是禽类宝宝出生的旺季。草食类宝宝出生的旺季则一般在6月和7月。”刘兆阳说。

牡丹文化节期间，园内游客较多，该园动物园工作人员提醒大家，在观赏动物时，请注意自身安全，避免挑逗或激怒园中动物。为了让游客安全游园，该园动物园西北侧熊池二层的观赏台近期增加了防护网，同时也增添了“动物危险、严禁攀爬”的提醒标语。

目前，该园玉带桥桥南月亮门附近，连片的高山牡丹已盛开，玉带桥桥北西南侧盆景馆里还有各色精品盆栽牡丹待您来赏。全园约有100个品种2万株牡丹开放，品种涵盖金阁、金岛、名望、海黄等。（洛阳晚报记者 李雨璐 特约通讯员 乔丽娜）