洛阳王城公园：高山牡丹连片开 盆栽牡丹吐芬芳

已到4月下旬，我市各大牡丹观赏园已是晚开品种牡丹的“主场”。不过，来王城公园，您还能欣赏到早、中、晚开品种牡丹同争春的美景。

高山牡丹连片开

盆栽牡丹引游人

已到4月下旬，我市各大牡丹观赏园已是晚开品种牡丹的“主场”。不过，来王城公园，您还能欣赏到早、中、晚开品种牡丹同争春的美景。

为了丰富晚来游客的赏花之旅，从19日起，3批高山牡丹分抵该园，共计20个品种近万株。

目前，王城公园全园约有270个品种5.6万株牡丹开放，其中，有黄色系牡丹海黄、金阁等，黑色系牡丹黑海撒金、珠光墨润等，还有很多游客喜爱的复色系牡丹岛锦也已连片绽放。

说起岛锦，花色变幻莫测是其最大特点。王城公园工程师马晓洁介绍，由芽变而来的岛锦受环境、气候、土壤等的影响，花色常有不同，最多能开出6种花色，如红色、红粉相间、红白相间、粉白相间、粉色和白色等。

玉带桥桥南月亮门观赏区内，早、中、晚开品种牡丹同园争春。玉带桥桥北动物园西北侧的盆景馆里，盆景古雅别致，牡丹初吐芬芳。各色精品盆栽牡丹，与在国家级、省级盆景大赛中获奖的精品盆景交相辉映。

近600平方米的展区内，展出各色精品盆栽牡丹近百盆，包含洛阳红、景玉、太阳、银红巧对、花王、太阳、群乌、雪映桃花、花游等，花期涵盖早、中、晚。（洛阳晚报记者 李雨璐 特约通讯员 乔丽娜/文 记者 杜卿/图）