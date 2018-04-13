洛阳王城公园举办精品盆栽牡丹、盆景暨动物标本展

今起，近百盆精品盆栽牡丹将在王城公园玉带桥桥北动物园东北侧的盆景馆展出。5月1日前，游客可凭该园门票，到该馆免费参观精品盆栽牡丹、盆景暨动物标本展。

今起，近百盆精品盆栽牡丹将在王城公园玉带桥桥北动物园东北侧的盆景馆展出。5月1日前，游客可凭该园门票，到该馆免费参观精品盆栽牡丹、盆景暨动物标本展。

展馆中，近600平方米的展区内，盆景古雅别致，牡丹初吐芬芳。各色精品盆栽牡丹与在国家级、省级盆景大赛中获奖的精品盆景交相辉映，为来往游客展示牡丹与盆景的艺术之美。

王城公园工程师马晓洁说，此次新增的精品盆栽牡丹包含了洛阳红、日暮等十余个国内外精品牡丹品种，其中不少为早开和中开品种牡丹，目前在大田中已经观赏不到了。精品盆栽牡丹入馆后，馆内的空调24小时开放，通过人工方式调控牡丹花期，将该批精品盆栽牡丹的花期延长至5月1日前后，让晚来的游客也能看到早、中、晚开品种牡丹共展芳容的美景。

在盆景馆的另一个展馆内，层层叠叠的假山中，鲜花和绿植环绕，打造了一个微缩森林景观。绿地深处，造型逼真、栩栩如生的梅花鹿、蓝孔雀、红腹锦鸡等动物标本穿插其间，野趣横生。展馆内还有巨型叶子花、散尾葵、酒瓶兰等，瓜叶菊、金盏菊、金鱼草、蝴蝶兰等也随处可见。

目前，王城公园内有350个品种约6.4万株牡丹开放。其中，金阁、金岛等品种盛开。最佳观赏区为甘棠洲牡丹观赏区、王城春早牡丹观赏区等。（洛阳晚报记者 李雨璐 杜卿 特约通讯员 乔丽娜）