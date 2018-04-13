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这个双休日，王城公园内首批高山牡丹待客来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-20 08:22

　　晚开品种牡丹连片开

　　转眼间，4月已过去大半。洛城里牡丹虽依旧飘香，但若想寻一块儿能集中观赏早、中、晚品种牡丹连片绽放的地儿，已不太容易。

　　不过，您也别忙着感慨“春归无觅处”，这个双休日，王城公园内将新增近300盆高山牡丹，与园中连片绽放的牡丹同园争春，等您一赏。

　　海黄连片绽放，各色牡丹争春

　　花蕾圆尖形，花朵侧开，花瓣基部有暗紫斑，稍凑近，一阵浓香扑鼻而来……昨日，在王城公园甘棠洲牡丹观赏区内，大片绽放的海黄引起许多游客的关注。

　　王城公园工程师马晓洁表示，牡丹分九大色系，黄色牡丹尤为名贵。海黄为国际交流品种牡丹，花色纯正、开花量大，观赏效果较佳。

　　除了海黄，目前，园中还有340个品种6.3万株牡丹可供观赏，包含金阁、金岛、初乌、名望等。牡丹仙子观赏区、傲梅渲春牡丹观赏区、王城春早牡丹观赏区、沉香楼牡丹观赏区等正值最佳观赏期。

　　新增近万株高山牡丹，花期可延长至5月初

　　自昨日起，将有3批高山牡丹分抵园中，共计20个品种近万株，品种涵盖了洛阳红、景玉、太阳、银红巧对、岛锦、花王、太阳、群乌等。这些高山牡丹将主要分布在公园西南侧月亮门牡丹观赏区，这个双休日，游客就可在园中观赏到早、中、晚品种牡丹同园争春的美景。

　　马晓洁表示，此次引入的高山牡丹是王城公园在位于栾川的高山牡丹基地培育种植的大批精品牡丹，由于海拔高、气温低，高山牡丹的花期要比市区晚10天至20天，可有效补充园内后期观赏牡丹的数量，将牡丹观赏时间延长至5月初。

　　高山牡丹由于在自然条件下生长，克服了盆栽牡丹在移栽或经冷库低温处理无法适应外界环境、无法保持自然特性的缺点，株型端正、花头挺立、颜色纯正、花期适宜，观赏效果好。

　　双休日，还有多个精彩游园活动

　　满园花海美不胜收，这个双休日，若您来王城公园，还可凭门票免费参与多个精彩游园活动。

　　●史诗剧《武则天登基》

　　时间：4月21日

　　地点：公园大门内明堂前广场

　　●“武则天”巡游

　　时间：4月21日

　　地点：公园内各牡丹观赏区

　　●汉服秀

　　时间：4月21日、22日10时

　　地点：园内牡丹观赏区

　　●第十届“王城之春”牡丹插花花艺展

　　时间：4月14日至5月1日

　　地点：公园明堂二楼、三楼

　　●“国色牡丹”“魅力洛阳”摄影图片展

　　时间：4月1日至5月1日

　　地点：公园西区老办公室院内

　　●精品牡丹、盆景暨动物标本展

　　时间：4月1日至5月1日

　　地点：公园玉带桥北头的动物园科普馆  （洛阳晚报记者 李雨璐 特约通讯员 乔丽娜/文 记者 杜卿/图）
[ 责任编辑：史戎戎]
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