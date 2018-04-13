王城公园近万株牡丹进入盛花期

这几日，在位于王城公园西南侧滨水园林观光带的甘棠洲牡丹观赏区内，30多个品种近万株牡丹进入盛花期，引得游人如织。

这几日，在位于王城公园西南侧滨水园林观光带的甘棠洲牡丹观赏区内，30多个品种近万株牡丹进入盛花期，引得游人如织。 拍下牡丹最美的样子 高贵典雅的黄色系牡丹海黄、乌黑油亮的黑色系牡丹初乌…… 这几日，在位于王城公园西南侧滨水园林观光带的甘棠洲牡丹观赏区内，30多个品种近万株牡丹进入盛花期，引得游人如织。 漫步此处，身旁是连片绽放的牡丹，远处潺潺流动的涧河旁，亭台长廊交错分布，让人心旷神怡。 王城公园工程师马晓洁告诉《洛阳晚报》记者，该观赏区牡丹地旁种植有西府海棠、梨花海棠、贴梗海棠、草莓果冻海棠等各色海棠近百株，因此取名甘棠洲牡丹观赏区。与其他牡丹观赏区不同，该观赏区位于涧河岸边，景观依地形起伏而设，更具自然气息。 目前，王城公园内约有360个品种6.5万株牡丹开放。其中，金阁、白王狮子、盛丹炉等品种初开，首案红、璎珞宝珠、花王、初乌、海黄等品种盛开。傲梅渲春牡丹观赏区、王城春早牡丹观赏区、沉香楼牡丹观赏区正值最佳观赏期。（洛阳晚报记者 李雨璐 特约通讯员 乔丽娜/文 记者 杜卿/图）