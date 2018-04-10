洛阳百名地铁建设者走进王城公园看牡丹

今日上午，由洛阳网组织开展的“一线工人看牡丹”活动继续举行，来自我市轨道交通建设一线和市轨道公司的近百名优秀建设者、先进个人等走进王城公园赏牡丹，在牡丹文化节期间留下美好回忆。

今日上午，由洛阳网组织开展的“一线工人看牡丹”活动继续举行，来自我市轨道交通建设一线和市轨道公司的近百名优秀建设者、先进个人等走进王城公园赏牡丹，在牡丹文化节期间留下美好回忆。

眼下正是牡丹的盛花期，王城公园内的牡丹花竞相绽放，让不少游客在花丛中流连忘返，这些优秀的建设者们也不例外，纷纷举起手机、相机拍下眼前美景。

今年53岁的龚如兰就是其中一员。她是四川人，今年1月份来到洛阳，投身到我市轨道交通项目建设。

“之前就听说牡丹花特别漂亮，今天第一次见到，感觉‘洛阳牡丹甲天下’真不是一句空闻！”龚如兰动情的说。

“现在洛阳牡丹的名气越来越大了，作为一名家乡人，我真的很骄傲。”东翔宇是土生土长的洛阳孟津人，此次活动中，他不断给第一次来看牡丹花的工友拍照，兴奋之情溢于言表。

其实，我市轨道交通项目的建设者中有不少像龚如兰一样的他乡客，他们为了早日实现洛阳人的地铁梦，只争朝夕、不辞辛劳、默默付出，平时难得有放松的时间。

市轨道公司党群工作部相关负责人李海亮表示，此次活动的举办让这些优秀的地铁建设者们在放松同时，深深感受到了社会各界的关注和关心。“我们也特意组织公司志愿者服务队参与其中奉献爱心，在公园帮助游客拍照留念、捡拾地上的空瓶……以此感谢社会各界对轨道交通项目的支持。

“地铁一号线一个在建的站点与我们公园一墙之隔，看到一线工人每天忙忙碌碌，我们十分感动，听说洛阳网策划了一线工人看牡丹的活动，我们当然支持。”王城公园相关负责人说。

自上周“一线工人看牡丹”活动启动以来，我市不少的牡丹观赏园和爱心企业主动联系洛阳网，希望能为一线工人提供爱心服务。此次活动中，洛阳市国土资源局主动为地铁建设者送上新版洛阳旅游地图，支持该公司开展志愿服务活动；洛阳波尼多实业有限公司负责人于玉祥也主动联系洛阳网提供饮用水，期望建设者们在赏花之余解解渴，感谢他们为洛阳发展所付出的努力和贡献。

近期，洛阳网还将继续组织“一线工人看牡丹”活动，约会36届中国洛阳牡丹节。(记者 郭瑛 马青 通讯员 马毓鋆/文 杜卿 潘亮/图)