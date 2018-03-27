洛阳市重点民生实事取得积极进展

记者日前获悉，我市重点民生实事取得阶段性进展：1件重点民生实事提前完成，52件重点民生实事已实质性开工或实施。

记者日前获悉，我市重点民生实事取得阶段性进展：1件重点民生实事提前完成，52件重点民生实事已实质性开工或实施。

我市2018年重点民生实事涵盖脱贫攻坚、教育、文化体育、医疗卫生、就业创业、社会保障、公共安全、城建交通、住房改善、环境保护、便民等11个方面。已完成全年目标任务的重点民生实事为“新投用108辆新能源公交车用于组团公交、各县内公交、市内伊滨经开区公交”，目前108辆新能源公交车已全部投用。

已完成或基本完成年度目标任务50%以上的重点民生实事有4件：办好“全民健身日”和“全民健身月”活动，全年组织开展群众体育活动及比赛60次以上，截至目前已开展群众体育活动及比赛32次；完成退役士兵职业技能培训2100人，截至目前已完成培训1652人；完成滨河北路海棠路过街天桥、滨河南路马远东路西过街天桥、滨河南路积翠北街东过街天桥等3座过街天桥，截至目前滨河南路马远东路西过街天桥、滨河南路积翠北街东过街天桥已建成投用，滨河北路海棠路过街天桥已完成测绘工作；完成中州渠、大明渠、铁路防洪渠98个小区的雨污分流改造，截至目前已完成70个小区的雨污分流改造。

已实质性开工或实施的重点民生实事有52件，主要包括20304名贫困人口易地扶贫搬迁、支持在洛高校重点学科建设、中心城区小游园建设、公益演出活动、“书香洛阳”建设提升工程、河洛工匠培养、地下通道和停车场建设、公租房建设、棚户区改造建设、10处农贸市场改造提升、城市区及县(市)公共卫生厕所建设等。其他39件正在开展前期工作。

为确保重点民生实事办实办好，我市各级各相关部门抢抓时机、及早动手，研究制订了具体实施方案、精心组织、扎实推进。市政府办公室将重点民生实事办理情况纳入2018年考核范围，把考核结果作为年底评先评优的重要依据。

市委督查室将重点民生实事列入重点督查范围，目前已对小游园建设和过街天桥建设进行了多次实地督查，下一步将坚持日常监督和抽查暗访相结合，紧盯时间节点，全程跟踪督办，确保各项工作顺利推进。（洛阳日报记者 苏楠）