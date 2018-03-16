从细微处入手，让便民事更实——2018年重点民生实事解读之十一

民生问题无小事，百姓需求无大小。日前出台的《2018年洛阳市重点民生实事工作方案》，从群众的买菜、如厕、电动车充电等细微处入手，充分考虑百姓生产、生活需求，力求将便民服务落在实处。

便民方面民生实事任务清单

1.新建或改造提升中心城市区10处农贸市场并实施规范化管理(涧西区2处、西工区2处、洛龙区2处、老城区1处、瀍河区1处、高新区1处、吉利区1处)。

2.为缓解城市区交通拥堵，减少消防安全隐患，按照城市总体规划和市场发展规划，将中心城区商品市场向城市周边有序疏解外迁，促进商品市场转型升级。完成西工区801钢材市场、洛龙区洛阳轩轾二手车交易市场、洛龙区洛阳源信旧机动车交易市场等3个商品市场的疏解外迁工作。启动实施西工区洛阳建材大世界、老城区唐宫综合大市场等2个商品市场的疏解外迁工作。启动实施洛龙区关林市场改造提升及疏解外迁工作。

3.深入推进“厕所革命”。在城市区及县(市)新建(改造)公厕190座(城市区100座，县市90座)，年底前中心城区公共卫生厕所全部达到二类及以上标准。旅游景区新建(改造)旅游公厕143座(新建136座，改造7座)。推进农村“厕所革命”，各县(市)完成5个试点村户用卫生厕所建设和改造，所有乡镇建成区至少新建2座公共卫生厕所。

4.在中心城区建设汽车充电桩1000个、公交系统专用充电桩32个，在城市区居民小区安装投放低速四轮车和电动自行车充电设施6000个。

民生问题无小事，百姓需求无大小。日前出台的《2018年洛阳市重点民生实事工作方案》，从群众的买菜、如厕、电动车充电等细微处入手，充分考虑百姓生产、生活需求，力求将便民服务落在实处。

加快农贸市场改造 疏解外迁商品市场

3月28日，在位于涧西区的湖南路农贸市场里，一场声势浩大的改造提升工程正在进行中。

涧西区市场发展服务中心主任魏莹介绍，湖南路农贸市场建成近20年，设施老化。此次提升改造由涧西区市场发展服务中心牵头、湖北路街道办事处实施，将彻底改造市场农产品、蔬菜、熟食和水产品等功能区的购物环境。预计主体工程4月8日完成，改造后的湖南路农贸市场将成为高标准的样板式农贸市场。

农贸市场是城市的“菜篮子”，也是一座城市的窗口。为解决我市农贸市场普遍存在的基础设施陈旧和管理不到位等问题，进一步提升农贸市场规范化建设水平，充分体现农贸市场的公益性，我市自去年开始对农贸市场进行摸底调查，明确农贸市场改造提升的方向。

市商务局相关负责人介绍，今年我市将对湖南路农贸市场、七一路农贸市场等城市区10处农贸市场进行改造提升，并实施规范化管理。通过改善农贸市场软硬件环境，达到“划行归市，合理布局；通风良好，光线明亮；清洁美观，保障安全；诚信经营，管理规范”的标准，改变农贸市场基础设施陈旧简陋、布局不合理、市场功能不全、环境卫生差的现状。

对部分商品市场的疏解外迁也在有序进行中。根据相关工作计划，今年我市将启动西工区801钢材市场、洛龙区洛阳轩轾二手车交易市场、洛龙区洛阳源信旧机动车交易市场等3个商品市场的疏解外迁工作，进一步缓解城市区交通拥堵状况，推动商品市场转型升级。

深入开展“厕所革命” 提升城市文明形象

仿鹅卵石瓷砖铺地，洁白的墙砖一铺到顶，浴霸、淋雨喷头、马桶，卫生间常用设施齐全……偃师市高龙镇陶化店村村民任学军家中的厕所，干净、整齐、明亮。

近年，陶化店村对全村旱厕进行了改造，家家户户都用上了水冲厕所，村民不用闻臭气，村里没有污水横流，蚊子、苍蝇都少多了。

小公厕，大民生。近年，我市高度重视厕所建设，在旅游公厕方面，我市印发了《洛阳市旅游厕所建设管理行动工作方案》，以市政府目标责任书的形式将任务全部分解到各县(市)区政府、管委会和相关委局、景区，坚持不懈推进“厕所革命”，努力补齐影响群众生活品质的短板；在城乡公厕方面，市区700余座免费公厕覆盖主次干道和窗口区域，农村旱厕改造加快推进。

今年重点民生实事确定在城市区及县(市)新建(改造)公厕190座。市环卫处相关负责人表示，全市环卫系统积极响应，已制订了详细的建设计划。今年第一季度新建公厕20座，改造提升10座，目前新建公厕已竣工10座(其中投用4座)，主体完工9座，正在施工1座，10座改造公厕已全部动工。下一步，我市将按照时间节点任务，稳妥推进公厕建设。

在旅游公厕方面，今年我市旅游景区还将新建(改造)旅游公厕143座，其中新建136座、改造7座。

不断增加充电设施 方便市民绿色出行

近日，在位于高新区火炬大厦的电动汽车充电处，市民王冰将电动汽车停在车棚里，开始为自己的电动汽车充电。

“这些充电桩安装有好几年了，我经常在这里充电，非常方便。”王冰对此赞不绝口。

电动汽车是未来发展的方向。完善充电基础设施，是电动汽车普及的重要保障，也是推进能源消费革命的战略举措。

根据去年出台的《洛阳市中心城区电动汽车充电设施专项规划》，我市将逐步在中心城区范围内形成以住宅小区、办公场所专用充电设施为主，以公共停车场、大型商场等配建停车场、公用充换电站为辅的充电服务网络。2020年，中心城区各区域各类型充电设施将实现全覆盖，各类充电桩超过2万个，力争达到2.5万个，可满足我市新增新能源汽车的充电需求。

市发改委相关负责人介绍，今年我市确定建设汽车充电桩1000个。市发改委与洛阳城投集团已经进行衔接，科学确定全年的建设时间节点及各城市区任务分工。今年5月前，各中心城区的汽车充电桩项目选址基本确定，至今年12月底，洛阳城投集团将负责完成汽车充电桩建设1000个，基本满足广大市民充电的需求。（洛阳日报记者 孙小蕊）