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向环境污染再“亮剑” ——2018年洛阳市重点民生实事解读之十
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-02 08:50

　　环境保护方面民生实事任务清单

　　1.坚持全民共治，源头防治，持续开展大气污染防治攻坚战，确保空气质量持续改善，城市区优良天数超过210天。

　　2.围绕饮水安全，继续开展饮用水水源地环境综合整治，完成9个市级集中式饮用水水源保护区设标立界。实施农村饮水安全巩固提升工程，解决全部深度贫困地区和2018年计划退出的4个贫困县37个村的饮水质量安全巩固提升问题。

　　3.继续推进四河三渠水环境治理，完成伊、洛、瀍、涧四河100公里河道治理，完成伊东渠、中州渠洛龙段、中州渠偃师段3条黑臭水体治理，新建20座污水处理厂(伊川3座、嵩县6座、偃师5座、宜阳4座、洛宁2座)，完成中州渠、大明渠、铁路防洪渠临渠98个小区的雨污分流改造，完成伊滨水系、邙山渠改造、新安引畛济涧3个引水补源工程，新建伊河龙门上游、洛河西段、洛河偃师龙虎滩3个生态湿地，确保水质达到省政府确定的目标要求。

　　4.开工建设金水河水厂工程。

　　5.完成餐厨废弃物处理工程建设，提升餐厨废弃物资源化利用和无害化处理能力，减少餐厨废弃物引发的食品安全、资源浪费和环境污染等问题。

　　6.全面推进农村垃圾治理，全年完成环境综合整治村庄154个，孟津县、新安县、宜阳县、栾川县等4县通过农村垃圾治理省级达标验收。

　　7.继续推进农村畜禽养殖废弃物处理和资源化，完成26家畜禽规模养殖场粪污处理利用设施建设，全市规模化养殖场粪污处理设施配套率超过82%，畜禽粪便综合利用率超过68%。

　　8.在生态区位重要的栾川伏牛山区、洛宁熊耳山区、新安小浪底和汝阳前坪水库周边等重点区域实施飞播造林6万亩，营造常绿树、彩叶树、阔叶林相混交的绿色生态屏障，持续提升美丽洛阳的国土绿化水平。

　　蓝天白云、绿水青山是民生所在、民心所向。日前出台的《2018年洛阳市重点民生实事工作方案》继续向环境污染“亮剑”，将大气污染防治作为重要民生工程，坚持全民共治、源头防治；深入推进大气、水污染防治，全面推进农村垃圾治理，持续提升绿化水平，推动全市生态环境质量进一步改善。

　　治气：全民共治 源头防治

　　去年，我市优良天数达到210天，超过省定目标11天，优良率为57.53%，空气质量明显好转，总体实现“双下降、一上升”。

　　今年1月10日，省环保督查组抽查吉利区。督查组发现，该区不少“散乱污”企业转型升级，一家家具厂由生产企业转为销售型企业，一家印刷厂仅做打印复印工作，该区大气污染防治工作受到省环境督查组肯定。

　　今年1月11日，省环保厅公布了全省2017年12月生态补偿金“账单”。我市在空气质量方面获得271.5万元奖励，得补金额在全省排名第一。

　　…………

　　一项项成绩，是全市上下共同努力的结果。我市目前已形成以政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理机制。

　　去年，我市全面打响环境污染防治攻坚战，全市各级、各部门按照任务分工，开展扬尘整治、清洁城市、秸秆禁烧、散煤运输、水环境监管等专项执法检查、督察活动。

　　不少生产企业积极贯彻环保政策，主动履行和承担社会责任,自我加压，实施环保改造。截至去年年底，我市74家唐三彩企业和204家铁皮柜制造企业完成“煤改气”。62家非电企业、11家水泥企业完成废气提标治理，282家企业完成挥发性有机物治理。

　　大气污染防治工作,离不开广大市民的共同参与。如今，不少市民坚持低碳出行、选择绿色消费、养成节电习惯、举报污染行为，崇尚生态文明的思想和行动自觉正在形成。

　　今年，我市将持续开展大气污染防治攻坚战，确保空气质量持续改善，城市区优良天数超过210天；坚持保护优先，持续推进生态环境体系建设；坚持源头治理，持续深化环评审批；坚持科学精准治污，持续加强监测能力建设；坚持公众参与，让生态文明理念深入人心。

　　治水：改善水环境质量

　　去年，我市出台“四河同治、三渠联动”实施方案，对伊河、洛河、瀍河、涧河、中州渠、大明渠和铁路防洪渠，实施以截污治污、引水补源、河道整治等为重点的统筹治理，把“四河三渠”滨水区域打造成宜居宜业宜游的功能区，提升沿线居民获得感和幸福感。

　　同时，我市围绕改善水环境质量这一核心，重点进行污水处理设施建设、排污口截流、饮用水水源地整治、工业废水治理，确保水环境质量稳中有升；开展饮用水水源地整治，完成市、县两级集中式饮用水水源地现状调查评估，集中清理水源保护区内各类污染源，完成7个市级和22个县级水源地整治任务，全面提升水污染防治水平。

　　在“2017环境状况清单”上，我市伊河、洛河等7条河流地表水考核断面年平均值达标率为100%。

　　今年，我市将继续实施“四河同治、三渠联动”，实施中心城区伊洛瀍涧17项共113公里河道整治工程，以及县级313公里河道治理工程；采取控源截污、清理垃圾、清淤疏浚、生态修复等措施，确保城市建成区全部消除黑臭水体；继续开展饮用水水源地环境综合整治，完成9个市级集中式饮用水水源保护区设标立界；新建伊河龙门上游、洛河西段、洛河偃师龙虎滩3个生态湿地，确保水质达到省政府确定的目标要求。

　　综合整治农村环境

　　几年前，孟津县横水镇新华村建设无动力污水处理湿地。如今，该村所有生活污水通过管网流入湿地净化处理后，直接用于农田灌溉，实现了循环利用和零排放。同时，该村建立一支环卫队伍，对全村的生活垃圾进行定时上门分类收集，集中清运，确保日产日清。

　　孟津县横水镇新华村是我市全面推进农村环境综合整治的缩影。去年，我市以农村垃圾收集处置、生活污水处理和沿河垃圾清理等为重点，全面改善村容村貌；按照“村收集、镇转运、县区集中处理”的管理模式，做到垃圾尽收；采用集中和分散处理相结合的方式处理农村生活废水，建设效果好、易养护、成本低的农村生活污水处理设施；全面排查辖区内垃圾堆、垃圾河段，开展沿河农村生活垃圾清理行动，避免垃圾入河等二次污染。

　　今年，我市将全面推进农村垃圾治理，完成154个村庄环境综合整治，确保孟津县等4县通过农村垃圾治理省级达标验收；建立完善保洁长效机制，切实改善农村人居环境，着力打造山青水净、村容整洁、环境优美、管理有序的农村形象。（洛阳日报记者 高峰）
[ 责任编辑：马佳佳]
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