织密安全网 提升幸福感——2018年洛阳市重点民生实事解读之七

公共安全连着千家万户，事关改革发展稳定大局，事关人民群众获得感、幸福感、安全感的含金量。日前出台的《2018年洛阳市重点民生实事工作方案》指出，我市将通过治理尾矿库、加强食品安全监管、完善技防设施、持续开展公共法律服务等措施，织就全方位、立体化的公共安全网。

孟津县司法局工作人员开展法律援助宣传活动

开元路办事处定鼎门社区微型消防站

公共安全连着千家万户，事关改革发展稳定大局，事关人民群众获得感、幸福感、安全感的含金量。日前出台的《2018年洛阳市重点民生实事工作方案》指出，我市将通过治理尾矿库、加强食品安全监管、完善技防设施、持续开展公共法律服务等措施，织就全方位、立体化的公共安全网。

治理尾矿库解决“心头之患”

村子上游的尾矿库曾是栾川县陶湾镇鱼库村村民的心病，村民时常担心安全问题。

去年，我市采取闭库、工艺改造、提等改造、下游搬迁等方式，对全市包括鱼库村附近尾矿库在内的122座尾矿库进行了治理，并通过强化治理后的监管，彻底解除了数万名群众和百余家企事业单位的“心头之患”。

今年，我市将继续开展尾矿库综合治理工作，共需整治尾矿库54座，其中，栾川县40座、嵩县9座、汝阳县4座、新安县1座。

为扎实开展好尾矿库综合治理工作，我市按照“一库一策”的要求，制订了《全市尾矿库综合整治实施方案》。截至2月底，54座尾矿库的前期调查摸底和方案拟制工作已全部完成。目前，列入2018年上半年综合治理计划的36座尾矿库已开工建设1座，其他35座正在编制方案或开展设计审查工作。

多方位保障增强安全感

打开“舌尖安全网”或手机APP，就能直观、全面地了解孩子在校的饮食加工制作流程；通过手机或电视，就能查看自家附近的视频监控；发现火情，有关人员3分钟内就能赶到现场扑救初起火灾……

这些得益于去年我市实施的“明厨亮灶”工程和不断完善的视频监控系统及微型消防站建设。

党的十九大报告指出，要健全公共安全体系，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故，提升防灾减灾救灾能力。

目前，全市共建成重点单位微型消防站3130个、社区微型消防站242个。今年，我市将在城市区人口相对密集的城中村、棚户区设立24个微型消防站，进一步提升初起火灾扑救能力；此外，还将实施远程物联网监控项目，6月底前建设一级重点单位64家，年底前建设1300家二级重点单位，建成城市物联网消防远程监控中心。

今年，我市食药监部门将以基层乡镇所规范化建设为抓手，坚持源头严防、过程严管，深化开展食品生产经营环节整治工作；加大抽样检测力度，健全联合打假工作机制，完善食品安全有奖举报制度，确保老百姓餐桌安全。

目前，城市区各基层公安机关正在摸排辖区内老旧小区技防设施底数，确定安装部位，4月1日开始技防探头安装。

法律进基层维权更快捷

前不久，生活在大山深处的栾川农民李根子在村里的法律援助联络点帮助下，顺利为涉案的儿子请了一名法律援助律师，不收任何费用。

去年，全市全年共办理法律援助案件7819件，越来越多像李根子一样的困难群众享受到了公共法律服务的红利。

今年，我市将通过提高群众知晓率、降低门槛、扩大范围等措施，实现全年办理法律援助案件5800件，提供法律援助咨询36000人次；通过强化业务培训、配齐配全人员、组建调解监督指导员队伍等措施，深入开展人民调解工作。

我市今年将实施公共法律服务实体平台建设，在各县(市)区建设公共法律服务中心，在各乡镇(街道)建设公共法律服务工作站，在村(居委会)建设公共法律服务工作室，年底前在全市范围内实现村(居委会)法律顾问全覆盖。目前，伊川县、洛龙区等公共法律服务中心已建成投用。

根据安排，今年6月底前，我市将完成“12348”公共法律服务热线平台扩容升级，提供24小时热线服务；9月底前开通本地“12348”微信公众号和村(居委会)法律顾问微信平台。届时，群众将享受到更加方便快捷的公共法律服务。（洛阳日报记者 申利超 文/图）

公共安全方面民生实事任务清单

1.完成54座尾矿库综合治理。

2.加强食品安全综合监管，确保老百姓餐桌安全。抓好农村集体聚餐管理，实现农村集体聚餐监管全覆盖，全市建设“百姓食堂”示范点110个。提高学校食堂餐饮安全水平，全市建成学校“透明厨房”400家。

3.在城市区100个老旧小区增加技防探头500个，完善小区群防群治队伍。

4.在城市区人口相对密集的城中村、棚户区设立24个微型消防站，进行消防安全基础设施改造提升，充实初起火灾扑救力量。建设城市物联网消防远程监控系统和城市物联网消防远程监控中心。全市一级、二级重点防火单位，70%以上的火灾高危单位和设有自动消防设施的高层建筑，接入城市物联网消防远程监控系统。

5.加强公共法律服务体系建设，深入开展人民调解工作，全年化解矛盾纠纷3.5万起，调成率98%以上。扩大对困难群体、弱势群体法律援助覆盖面和援助事项范围，全年办理法律援助案件5800件，提供法律援助咨询36000人次。