全国节能宣传周公共机构节能降碳专题宣传活动在洛阳启动

16日上午，2024年全国节能宣传周公共机构节能降碳专题宣传活动在洛阳启动。

16日上午，2024年全国节能宣传周公共机构节能降碳专题宣传活动在洛阳启动。

专题宣传活动分为绿色同行、绿色转型、绿色践行三个篇章，将发布2024年公共机构节能公益宣传片、2024-2026年度公共机构水效领跑者名单，全国部分公共机构将现场分享推进绿色转型的经验做法。

5月13日至19日是全国节能宣传周，今年的主题是“绿色转型 节能攻坚”。5月15日是“全国低碳日”，今年的主题是“绿色低碳 美丽中国”。

本次活动由国家机关事务管理局、中国文联、河南省政府联合举办，并通过新华网向全国公共机构线上直播。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 赵晨熹 文/图）