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老城区第一小学新引进AI魔方系统
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.16 08:36
学生正在体验AI魔方系统

　　几秒内打乱魔方、25步复原魔方、自动记录魔方复原步骤……14日，在洛阳市老城区第一小学“魔方博物馆”内，魔方课教师王晓涛正在讲解AI魔方系统相关功能。

　　该校的每个班都开设有魔方课，学生们对魔方可以说司空见惯，对眼前的这套AI魔方系统，他们却大呼神奇。

　　记者在现场看到，该系统包括AI魔方、智能魔方机器人和显示屏三部分。“AI魔方内安装有芯片，能够帮助记录操作步骤，系统还能依托芯片计算以最快速度打乱、还原魔方。”王晓涛介绍，使用时，将AI魔方固定在智能魔方机器人上，系统能根据指令自动完成相关操作，显示屏会清晰显示魔方打乱和复原的过程。

　　现场，学生们纷纷上前体验系统操作。

　　早在2014年，老城区第一小学(当时为市直一小)就积极推进特色课程建设，建设了“魔方博物馆”，收藏了300余种魔方，并开设了魔方课程。“经过多年发展，全校大部分学生已掌握了魔方操作的基本手法，其中还有不少人在国内外赛事中获奖。”王晓涛介绍，随着时代的发展，他们逐渐有了将数字技术融入传统课堂，进一步改善教学效果的想法。

　　“AI魔方系统能够复盘学生的操作步骤，进而改善教学效果。”王晓涛介绍，今年4月，该校“魔方博物馆”新引进了这两套AI魔方系统。目前，加入该校智慧魔方社团的60余名学生在此学习魔方课程。此外，他们也会定期安排其他学生来这里学习。

　　“下一步，我们将持续优化魔方教学设施，提供更好的教学环境，提升学生学习魔方的兴趣，打造魔方教育特色品牌。”该校有关负责人表示。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 石智卫 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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