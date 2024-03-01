洛阳明后两天高温 出门注意防晒

今日：晴天间多云，偏南风3级～4级，气温13℃～32℃。
今日：晴天间多云，偏南风3级～4级，气温13℃～32℃。
经过一夜大风，昨天天气凉爽了许多。
省气象台预计，我省今明两天依旧有大风。今天到后天，全省偏南风3级~4级，午后阵风6级左右。大家外出时，要远离广告牌等临时搭建物。
市气象台根据最新气象资料分析，最近一周受西北气流控制，我市以晴好天气为主。20日前后受高空槽东移影响，局部地区有阵雨或雷阵雨。
最近几天天气预报
今日：
晴天间多云，偏南风3级～4级，气温13℃～32℃。
明日：
晴天间多云，气温18℃～35℃。
18日(周六)：
晴天到多云，气温20℃～35℃。
19日(周日)：
多云，局部地区有阵雨或雷阵雨，气温21℃～33℃。
20日(周一)：
多云间阴天，局部地区有阵雨或雷阵雨，气温22℃～32℃。
21日(周二)：
多云间阴天，气温22℃～30℃。
22日(周三)：
多云，气温20℃～31℃。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博）
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