洛阳明后两天高温 出门注意防晒

今日：晴天间多云，偏南风3级～4级，气温13℃～32℃。 经过一夜大风，昨天天气凉爽了许多。 省气象台预计，我省今明两天依旧有大风。今天到后天，全省偏南风3级~4级，午后阵风6级左右。大家外出时，要远离广告牌等临时搭建物。 市气象台根据最新气象资料分析，最近一周受西北气流控制，我市以晴好天气为主。20日前后受高空槽东移影响，局部地区有阵雨或雷阵雨。 最近几天天气预报 今日： 晴天间多云，偏南风3级～4级，气温13℃～32℃。 明日： 晴天间多云，气温18℃～35℃。 18日(周六)： 晴天到多云，气温20℃～35℃。 19日(周日)： 多云，局部地区有阵雨或雷阵雨，气温21℃～33℃。 20日(周一)： 多云间阴天，局部地区有阵雨或雷阵雨，气温22℃～32℃。 21日(周二)： 多云间阴天，气温22℃～30℃。 22日(周三)： 多云，气温20℃～31℃。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博）