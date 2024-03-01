女子陷入泥潭中 消防队员用拉梯救人

近日，一名女子到洛河边游玩，不料陷入淤泥之中。消防队员到达现场，利用拉梯帮她脱困。陷入泥潭或沼泽，如何科学自救？消防队员为您支招。

近日，一名女子到洛河边游玩，不料陷入淤泥之中。消防队员到达现场，利用拉梯帮她脱困。陷入泥潭或沼泽，如何科学自救？消防队员为您支招。

近日，老城区消防救援大队民族路消防救援站接到一起报警，称在洛河洛神公园段，有人陷入“沼泽”里，急需救援。

消防队员赵元昊和队友赶到现场发现，所谓的“沼泽”，其实是一片裸露的河床，被困者王女士双腿陷进泥潭里，无法动弹。

因越往里土质越松软，赵元昊等人不敢贸然施救。他们将9米长的拉梯拉开铺在地上，然后踩着拉梯过去营救。王女士扶住拉梯，慢慢将双腿从淤泥里抽离出来。在消防队员的协助下，王女士成功脱困。

原来，王女士与同伴吃过午饭，到河边游玩，往里走时双脚陷入泥潭中，挣扎一番不仅没有脱困，反而越陷越深，惊慌失措中报警求助。

消防队员提醒，如果陷进泥潭或沼泽里，应当尽量保持冷静，拨打110报警求助。在等待救援期间，可先将背包等身上的重物卸掉，身体呈躺平姿势，尽量扩大身体与地面的接触面，以减缓下陷的速度。然后，利用身体进行翻滚，从困境中摆脱出来，也可向前倾倒，接近干燥的地面，或攀扶身边的一些附着物，例如树枝、草丛等，拉住它们借力移动身体。需要注意的是，每做一个动作，都应让泥有时间流到四肢底下，疾速移动身体可能令泥或沙之间产生空隙，从而将自己的身体吸到深处。如有人同行，应躺着不动，等同伴抛绳子或伸出棍子帮助自己脱险。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 吴欣欣 文/图）