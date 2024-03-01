明天，河南队主场迎战武汉三镇队

明天，中超联赛将举行第12轮比赛，河南酒祖杜康队(简称河南队)在主场迎战武汉三镇队。洛阳球迷协会届时将组织球迷到场加油助威。

明天，中超联赛将举行第12轮比赛，河南酒祖杜康队(简称河南队)在主场迎战武汉三镇队。洛阳球迷协会届时将组织球迷到场加油助威。

本赛季中超联赛赛程已过1/3，河南队暂列排行榜第11名，形势不容乐观。在已经结束的11轮比赛中，河南队打进15个球，是后8名队伍中进球最多的球队。令球迷难以释怀的是，河南队后防线不稳的情况迟迟未能改观，致使在前11轮比赛中丢了23个球，失球数量仅次于深圳新鹏城队(24个)。

近期，主教练南基一着手对河南队后防线人员进行调整，期待球队在第12轮的主场作战中取得令球迷满意的结果。

明天下午2:10，洛阳球迷协会助威团将在涧西区南昌路与九都路交叉口西侧(京东五星电器卖场门口)集合，随后前往航海体育场，欢迎球迷报名参加。联系电话：13603960496、13837956757。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 胡妙生）