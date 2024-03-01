中航光电高端互连科技产业社区项目加快推进

近日，在位于涧西区的中航光电高端互连科技产业社区项目建设现场，工人正加紧施工。 近日，在位于涧西区的中航光电高端互连科技产业社区项目建设现场，工人正加紧施工。 该项目是我省光电产业链重点项目，计划总投资27.2亿元，规划建设全球运营总部、创新孵化中心、高端连接器智能生产厂房等生产及配套设施约24万平方米。该项目建成达产后，有望年增加销售收入近40亿元，还将吸引更多专家学者、高层次人才集聚，有效提升洛阳光电元器件产业链科研实力，为洛阳加快打造千亿级光电元器件产业集群提供新支撑。(洛报融媒·洛阳网记者 张怡熙 摄)