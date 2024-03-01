洛阳钢制家具产业抢滩跨境电商“新蓝海”

在日前举行的2024郑州跨境电商大会上，作为洛阳跨境电商企业代表，洛阳双彬办公家具有限公司做了行业分享，让伊滨区庞村镇钢制家具产业再次受到关注。

洛阳综合保税区一隅

在日前举行的2024郑州跨境电商大会上，作为洛阳跨境电商企业代表，洛阳双彬办公家具有限公司做了行业分享，让伊滨区庞村镇钢制家具产业再次受到关注。

订单突破3亿元，外贸出口销售收入1.65亿元……这是伊滨区庞村镇钢制家具企业今年前两个月的“成绩单”。随着跨境电商产业的发展，我市传统企业纷纷抢滩这片“新蓝海”。就洛阳钢制家具产业来说，如何实现转型升级？如何才能抢滩成功，在外贸发展之路上闯出一片天？记者日前进行了探访。

试水跨境电商 销售额实现10倍增长

“之前做传统外贸年销售额5000万元，如今实现10倍增长。”15日，谈起试水跨境电商的感触，洛阳双彬办公家具有限公司(简称双彬)营销副总经理姚婷将其定义为“红海”突围。

作为一家传统外贸公司，长期以来，双彬以做代工为主。由于没有海外品牌及自主研发产品，以及不被客户认可等，公司一度陷入价格竞争的“红海”。

如何摆脱困境？双彬将目光投向了跨境电商。

“一次性购买数百件产品，订单总额超过10万美元。”姚婷感慨地说，跨境电商是互联网经济的一个富矿，收益远远超出她的预期。从2021年试水跨境电商以来，双彬培育了两个自有品牌。其中，面向C端消费者的品牌上线一年，销售额就增长了1000%。此外，金属办公柜品类销量位居亚马逊TOP1，多款产品获得Amazon’s Choice徽章。

试水跨境电商，受益的不只是双彬。在北美市场上的洛阳跨境电商企业中，钢制家具企业占比达到60%。