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点赞洛阳标杆！格力董事长董明珠一行来洛考察
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.16 08:32

　　“这项工作你们做得不错！”

　　近日，珠海格力电器股份有限公司董事长兼总裁董明珠一行来洛考察。在格力电器(洛阳)有限公司，她对企业近期落地的多个自动化项目尤为关注，并给予高度评价。

　　能让“董小姐”点赞的项目是什么来头？

　　“这是我们今年重点实施的三个自动化升级项目，为格力集团内部首创，完全建成后有望实现项目单班生产效率提升16%、单项工序效率提升38%，进一步引领行业先进方向。”洛阳格力总经理周瑞文骄傲地说。

　　作为洛阳格力实施“机器换人”的重要内容，钣金注塑分厂的“5×250T皮带线输送项目”通过设备改造，可将生产物料经由皮带线直接输送至预装区域进行预装，通过与下游机器人形成联动，实现自动化收料；钣金注塑分厂“铆接线自动收料项目”、总装分厂“205线冷凝器自动下线项目”则聚焦关键环节，通过应用格力自研机器人进行收料、冷凝器定位，可明显降低员工劳动强度，消除生产过程中的“搬运浪费、动作浪费”，相关技术达到业内领先水平，具有明显推广意义。

　　当前，“董小姐”点赞的三个创新项目均在加速推进中，建成后将成为洛阳格力推进自动化生产的有效支撑，为企业高效生产和可持续发展注入先进动力，进一步助力洛阳格力打造先进生产“洛阳标杆”。

　　作为格力在全球布局的第13个空调生产基地，总投资30亿元的洛阳格力今年以来火力全开，不断实现生产单班突破，一季度产量超100万台，顺利实现“开门红”。根据规划，后续企业将继续聚焦精益化、自动化、智能化生产，力争实现涵盖设计规划、装备、自动化、信息技术等领域的全面升级优化，为洛阳产业高质量发展作出更大贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 王大月）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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