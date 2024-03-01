洛阳启动2024年全国助残日活动

今年5月19日是第34次全国助残日。昨日上午，洛阳市2024年全国助残日活动启动仪式在洛龙区宝龙城市广场举行。

今年5月19日是第34次全国助残日。昨日上午，洛阳市2024年全国助残日活动启动仪式在洛龙区宝龙城市广场举行。

本次活动主题是“科技助残 共享美好生活”。在活动现场，来自特殊教育中心的孩子们进行了才艺展示，他们克服听障、视障等困难，为观众带来精彩文艺表演。在爱心市集专区，不少热心市民购买残疾人创作的画作及编织品、手工皂等手工艺品。在残疾人辅助器具展示区，形式多样的康复辅具可根据不同需求提高残疾人康复水平。

现场还开展了康复专家义诊等多种形式的助残活动，市卫健委同步发布“科技助残——120无障碍急救平台”，以科技赋能，为听障人士紧急就医提供方便。近期，我市还将举办中小学征文大赛、书画作品展等系列活动，引起社会各界对残疾人事业发展的关注，推动残疾人平等参与社会生活，共享社会文明成果。

副市长王国辉参加启动仪式。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 杨润颖)