城建交通更完善 群众出行更便捷——2018年洛阳市重点民生实事解读之八

家门口的路、乘坐的公交、家里的暖气……一件件决定着群众日常生活的品质。在《2018年洛阳市重点民生实事工作方案》中，一批群众最关心、最直接的城建交通问题将在今年得到解决，让洛阳人的生活更加便利。

汉魏大道跨伊河桥 （资料图片）

汝阳县丘陵间的农村公路 （资料图片）

家门口的路、乘坐的公交、家里的暖气……一件件决定着群众日常生活的品质。在《2018年洛阳市重点民生实事工作方案》中，一批群众最关心、最直接的城建交通问题将在今年得到解决，让洛阳人的生活更加便利。

农村公路更通达

天气渐暖，洛宁县小界乡大片大片的油菜花相继开放，上村村民刘洪涛蹲在自家的油菜地里查看作物的长势，脸上挂满笑容。再过几天，洛宁县的油菜花节就将开幕，随着游人的到来，刘家的小饭馆也将热闹起来。

一条路带活了一方经济。小界乡地处山区，在县道胡上路修成之前，群众出行是个难题，经济发展滞后。后来，路修通了，油菜花节办起来了，群众也富起来了。去年4月，这条路经过改造提升，成为高规格的自行车赛道，当年就举办了环嶕峣山国际自行车比赛。

党的十八大以来，习近平总书记多次就农村公路发展作出重要指示，要求建好、管好、护好、运营好农村公路。多年来，我市坚持将农村公路建设列入重点民生实事，为农村特别是贫困地区带去了人气、财气。

今年，我市将再新建、改建农村公路200公里。市农村公路管理处相关负责人表示，在建好公路的同时，将更加注重对公路的管理和养护，探索文明示范路创建的长效机制，打造农村公路养护精品路段。

此外，我市还将推广新安等地的农村公路运营经验，将农村公路建设与农村物流发展等结合起来，鼓励广大农村群众积极参与农村电商，把农民增收的路“铺”到家门口。

城市管理更精细

背街小巷改造和断头路打通等城市管理的细枝末节，同样是市委、市政府关注的工作重点。今年，我市将打通9条断头路，并对中心城区50条背街小巷进行提升改造。

青色的仿古墙檐、油亮的柏油路面、统一设计的门窗……近日，记者走在西工区的多条小巷中，干净整齐的景象让人眼前一亮。

去年，该区对14条背街小巷进行了提升改造，除了铺路、刷墙，在改造之初，还统一设计了改造风格，并结合每条小巷的实际进行细节改造，例如更换颜色更加协调的窗户等。

市住建委相关负责人表示，今年的50条背街小巷改造工程，将更多考虑与周围环境的协调性，在改造过程中形成更为统一的风格，让居民不仅走得顺畅，看上去也更加舒心。

除了越来越靓的背街小巷，今年牡丹文化节前，我市还有33个城建项目将完工，包括园林绿化、农贸市场改造、老旧小区提升等。“城市管理无小事，桩桩件件系民生。”市住建委相关负责人表示，将以更加精细化的城市管理，让城市运行更有序、更安全、更干净。

集中供暖更暖心

刚刚过去的春节，在上海工作的洛阳人王津回到洛铜铜城小区，与父母一起过了一个暖暖的新年。2017年，我市新增的供热小区中包括52个老旧社区，其中就有王津父母的老房子所在的社区。这些老旧社区首次实现集中供热，让大家暖了身更暖了心。

洛阳热力有限公司相关负责人介绍，老旧小区的用热需求大，但改造的难度也大。去年一大批老旧小区实现集中供热，得益于我市集中供热普及率的大幅提高，更得益于惠民新政策——凡是想用热的老旧小区，只要50%以上的住户同意安装，且2/3的住户不反对，即可实施供热改造。

今年，我市中心城区集中供热面积将增加500万平方米，集中供热率将达到78%，这意味着2018年至2019年供热期预计新增供热小区百余个。其中，洛阳热力有限公司负责50个新建小区、30个老旧小区、13个“三供一业”小区的新增供热；新区热力分公司将新建、改造热力管网约6公里，新建、改造热力站7座，新增供热小区10个；洛阳高新热力有限公司将新建、改造热力站3座，新建、改造热力管网约4.8公里。（洛阳日报记者 张宁 通讯员 张闯）

交通城建方面民生实事任务清单

1.推进“四好农村路”建设，以创建10个“四好农村路”示范乡为牵引，全面提升农村公路建设质量和管养水平。聚焦贫困地区，加快实施通村组硬化路建设，新建、改建农村公路200公里，新建、改建农村公路桥梁1000延米，确保把农村公路建好、管好、护好、运营好。2018年年底前具备条件的所有建制村通客车。

2.完成金谷园北路(道北三路—北环路段)、广阜路(厚载门街—龙门大道段)、伊洛路(瀛洲路—孙辛路段)、新源路(玉泉街—汉魏大道段)、白塔路(玉泉街—汉魏大道段)、孔明街(文化路—现状龙顾路段)、王府路(武屯路—汉魏大道段)、瀛洲路(伊洛路—站前西路段)、站前西路(永泰街—金城寨街段)等9条断头路打通工程。

3.对中心城区50条背街小巷进行提升改造。

4.完成滨河北路海棠路过街天桥、滨河南路马远东路西过街天桥、滨河南路积翠北街东过街天桥等3座过街天桥建设，完成河科大下穿开元大道、古城路盛唐至尊段2个地下通道工程。

5.新建涧西区升龙城地下停车场、珠江路地下停车场、纱厂南路停车场、古王立交停车场、文博体育公园地下停车场、文博广场停车场等6个停车场。

6.新投用200辆新能源公交车用于中心城市区公交运行，新投用108辆新能源公交车用于组团公交、各县内公交、市内伊滨经开区公交运行(组团公交45辆、各县内公交43辆、市内伊滨经开区公交20辆)。

7.中心城区集中供热面积增加500万平方米，集中供热率达到78%。新增电代煤供热1万户80万平方米，新增气代煤供热3000户26万平方米。