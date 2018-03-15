多渠道保障 托起安居梦——2018年洛阳市重点民生实事解读之九

安居才能乐业。党的十九大报告明确指出，要加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居。市委、市政府高度重视住房保障工作，连续多年把保障性安居工程建设纳入重点民生实事，多措并举筑好“暖巢”，努力让更多住房困难家庭圆安居梦，让更多来洛人员居有其屋，为推进以人为核心的新型城镇化、促进全市经济社会健康发展提供支撑和保障。

“东方光源”二期经适房抽号现场(资料图片)

后李村“凤凰名苑”安置房(资料图片)

安居才能乐业。党的十九大报告明确指出，要加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居。市委、市政府高度重视住房保障工作，连续多年把保障性安居工程建设纳入重点民生实事，多措并举筑好“暖巢”，努力让更多住房困难家庭圆安居梦，让更多来洛人员居有其屋，为推进以人为核心的新型城镇化、促进全市经济社会健康发展提供支撑和保障。

棚改实现“一举多效”

今年春节刚刚搬入棚改新居的尚晓凤，谋划着等村里的门面房交付了，自己开店当老板。尚晓凤是我市数十万名棚户区改造的受益者之一。

实施棚户区改造，是党中央、国务院着力推进的重大民生工程。去年以来，我市持续加快构建现代城镇体系、现代基础设施体系，把棚户区改造列为重点民生工程，坚持“一举多效”，实现了群众受益、政府获益、城市形象提升的综合效益最大化。

民生工程，突出以人为本。我市在采取传统的在原址建设安置房进行安置的同时，积极采取直接货币补偿、政府购买商品房安置、政府组织棚改居民团购商品房等多种货币化安置方式，让老百姓得到了更多实惠。

按照计划，今年我市计划新开工棚户区改造安置房17300套，基本建成26600套。

市棚改办相关负责人表示，我市将进一步优化服务举措，缩减审批流程，保障棚户区改造工作加快推进。同时，建设部门将继续坚持以规划为引领，统筹安排项目实施，促进城市功能的合理布局，完善基础设施，同步推进市政道路、水、电、气、暖等基础设施，以及教育、医疗等配套设施建设，提升城市品位和宜居水平。

保障房圆中低收入家庭住房梦

27日，“东方光源”二期经济适用住房建设项目举行公开抽号活动，1000余户申请家庭聚集在一拖体育馆，盼望能选中心仪的保障性住房。

“加大住房保障力度，大力推进保障性安居工程建设，让更多住房困难家庭住有所居，是贯彻落实习近平总书记‘房子是用来住的，不是用来炒的’这一精神的具体体现。”市房管局局长李新志说，去年以来，我市通过大规模建设公共租赁住房，提升了城市综合承载力，取得了很好的经济效益和社会效益。

在伊滨区万安山建设指挥部上班的王予杰，原是宜阳县的一名农民。如今，他租住在伊滨区管委会院内的伊滨区职工宿舍。这栋职工宿舍楼，是伊滨区投资建设的一个公共租赁住房项目，在这里居住的居民，多数是和王予杰一样的农业转移人口。

我市还多次出台政策，使门槛不断降低，在制度上解决了城镇化建设过程中农业转移人口的住房问题，将该类人群全部纳入住房保障的范围。

按照计划，今年上半年，我市规模最大的公租房小区力合恒昌家园小区的高层楼群建设工程将投入使用。该项目共建设公共租赁住房3830套，配备燃气、暖气等，室内简装，同时建有地下车库、商铺、幼儿园等配套设施，将助力更多群众圆安居梦。

建好青年人才公寓吸引人才

建设青年人才公寓，是我省为吸引更多优秀人才特别是青年人才“扎根”的又一项创新举措，是政府为解决青年人才安居需求而投资建设的保障性住房。按照全省的统一政策，青年人才公寓保障对象主要包括符合条件的机关事业单位、高等院校、公立医院、科研院所和国有企业青年人才，以及其他新就业无房职工、外来务工人员等。

按照规划，今年我市将开工建设青年人才公寓1000套。同时，我市还将鼓励有条件的城市区、高等院校、公立医院、科研院所、央企和市属国有企业等以自建、共建方式，解决青年人才住房保障问题。

市房管局相关负责人表示，我市将按照“环境宜居、交通便捷、功能配套、美观实用”的原则，坚持规划引领，在建设青年人才公寓时，优先考虑在公交站、企业园区等周边选址布局，并配套建设教育、医疗、交通、停车等设施，为青年人才“引得进、留得下、干得好”创造良好环境。

住房改善任务清单

1.充分利用住房公积金政策，全年为缴存职工提供租购房资金66亿元。

2.基本建成公共租赁住房3000套，分配入住3000套。

3.新开工棚户区改造安置房17300套，基本建成26600套。

4.开工建设青年人才公寓1000套。鼓励有条件的城市区、高等院校、公立医院、科研院所、央企和市属国有企业等以自建、共建方式解决青年人才住房保障问题。

5.改造提升老旧小区院落100个，重点解决老旧小区道路破损及建筑主面老化、文体活动场地设施不足、环境脏乱差、管理不到位等问题。

6.实施农村危房改造2000户。（洛阳日报记者 李东慧）