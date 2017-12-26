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记者跑腿：在洛常住的异地户口居民如何办居住证
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-09 08:22

　　本期关注：

　　日前，家住涧西区南昌路附近一小区的赵先生在洛阳网“百姓呼声”频道反映：“我和妻子的户口在外地，长期在洛阳工作。为方便以后生活，我们想办理居住证，但不清楚该如何办理。”针对赵先生反映的情况，记者向相关部门进行了咨询。

　　听您倾诉：

　　今年42岁的赵先生是湖南长沙人。去年，他和妻子来到洛阳工作，俩人一直租住在南昌路附近一小区。“我和妻子的工作稳定，我们决定长期在洛阳工作生活，已经和房东签了3年的租房协议，但我们的户口都在老家，为方便今后生活，我们想办理居住证。”赵先生说。

　　所跑单位：

　　南昌路派出所

　　跑腿经历：

　　南昌路派出所社区警务大队民警说，2016年1月12日，我市出台《洛阳市居住证管理暂行办法》(以下简称《暂行办法》)。《暂行办法》规定，公民离开户籍所在地，到洛阳市城市区及所属县(市)连续居住6个月以上，符合有稳定工作、有稳定住所、连续就读3个条件之一的，可以依照《暂行办法》的规定申领居住证。

　　按照有关规定，赵先生要先到租住地社区警务室办理居住登记。办理居住登记时，本人应当提交合法有效的身份证件，居住或者就业、就读证明材料，并接受人像采集。

　　“办理居住登记是申领居住证的计时起点证明。居住登记满半年后，申领人可持居民身份证(户口簿)、居住登记凭证向社区警务室申领居住证。”民警说，按照有关规定，自受理之日起，在15个工作日内核发居住证。

　　需要注意的是，居住证实行签注制度，每年签注一次。持证人应从居住证签发之日起，在每满1年的前1个月内，向其原登记的社区警务室申办居住证签注。签注有效期满，未再申办签注手续的，居住证自动失效。

　　办事结果：

　　了解了办理居住证的流程后，赵先生表示将尽快先去社区警务室办理居住登记。

　　诉求人评价：

　　谢谢晚报记者帮我咨询政策。（洛阳晚报记者 郭学锋 通讯员 魏孝群）
[ 责任编辑：史戎戎]
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