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专精特新！中超新材料以科技创新“赋能”产业蝶变
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.27 18:42

　　超细氢氧化铝连续3年产销量位居国内首位！这是洛阳中超新材料交出的亮眼成绩单。企业成功的秘诀，就在于锚定专精特新，强化科技赋能，实现了高质量发展。

　　“专”于无机非金属阻燃材料领域。中超新材料坚定布局超细氢氧化铝阻燃材料相关技术的研发和产业化，逐步实现产品规模化稳定生产，一举打破国外垄断。如今，其超细阻燃氢氧化铝生产工艺总体技术行业领先，产品加速国产替代进程。

　　“精”在对产品的精细化管控。坚持以创新求品质，主要产品均获得质量、环境、职业安全健康、知识产权等管理体系认证，特种氧化铝等高端产品获得国际认证。

　　“特”在坚持走特色化发展之路。积极嵌入行业龙头企业核心供应圈，去年超细氢氧化铝年产销量首次突破21万吨，市场占有率全国第一、世界第二。

　　“新”则是把科技创新当作企业“生命线”。高规格设立企业研发中心，坚持市场导向，细化阻燃材料、先进陶瓷材料等4个研究方向，持续夯实以高级工程师、博士为主导的人才队伍，研发费用占营收比重超过5%，累计取得授权专利65项、在研项目18余项。

　　企业负责人表示，将持续加强科技创新力度，聚焦新型高效无机阻燃材料、特种粉体等风口领域，向质量要效益、向科技要产能、向管理要发展，为洛阳现代化产业体系建设贡献更大力量。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 白云飞 陈曦 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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